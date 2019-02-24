В Бангладеш сообщили о попытке угона самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев — РИА Новости. Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был «угнан» неизвестными во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, сообщает в воскресенье интернет-издание bdnews24 со ссылкой на полицию.