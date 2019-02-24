Георгия Данелию ввели в искусственную кому
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врачи ввели режиссёра Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации его дыхания, сообщила РИА Новости в воскресенье его супруга Галина
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Врачи ввели режиссёра Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации его дыхания, сообщила РИА Новости в воскресенье его супруга Галина
Данелия был госпитализирован в субботу в реанимацию с воспалением лёгких, его состояние стабильно тяжёлое.
«Его ввели в искусственную кому для того, чтобы стабилизировать его дыхание, потому что у него инфекционное воспаление лёгких. Это намеренно, потому что он не может дышать», — сказала она.