ФСИН анонсировала отставку начальника колонии, где находился Цеповяз

«Начальник колонии номер 3 после отпуска покинет должность», — заявили агентству в пресс-службе УФСИН, не уточнив подробности. Ранее в понедельник в пресс-службе ведомства сообщали только об отпуске руководителя ИК-3.
При этом член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов предоставил агентству документы, согласно которым Радьков уволен по выслуге лет с правом получения пенсии. Ранее Носов проинспектировал исправительную колонию строгого режима в селе Среднебелая, чтобы проверить, в каких условиях там содержался Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Цеповяз в феврале был переведен в СИЗО Хабаровского края на время проведения следственных мероприятий.
«Уволен 02.04.2019 по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», — говорится в документе, который Носов предоставил РИА Новости.
Носов пояснил агентству, что осматривал колонию вместе с сотрудниками прокуратуры, которые уже там работали, «там был новый начальник колонии, который был переведен из другой колонии и который работает уже один месяц».
В прошлом году в СМИ появились фото и видео «красивой жизни» Цеповяза в колонии, в отношении сотрудников колонии, где содержался Цеповяз, было заведено уголовное дело о превышении полномочий, прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015−2016 годум и по ним уже приняты меры.