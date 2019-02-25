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15:03 (мск), источник: Интерфакс

Суд смягчил приговор националисту Дацику за погромы в борделях и освободил его

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — «Рыжий Тарзан» ранее получил 3,5 года колонии за то, что напал на бордель и голыми повел людей из него в отделение полиции.

Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор скандально известному националисту Вячеславу Дацику, получившему 3,5 года колонии за погромы в притонах, и освободил его от наказания в связи с отбытием срока.

«Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по статьям 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (побои) за истечением сроков давности. Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Дацик был осужден по трем уголовным статьям: о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. 19 марта 2018 года Василеостровский районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2016 года Дацик пришел в квартиру дома по 11-й линии Васильевского острова, где атаковал девять человек, угрожая металлической палкой. Он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. Также, по материалам дела, обвиняемый выбил дверь в одну из комнат, проник в нее и избил трех женщин. Аналогичные действия националист в тот же день совершил и в Петроградском районе.

Как сообщали СМИ, Дацик совершил погромы в притонах для занятий проституцией, где угрожал девушкам. Он выгнал людей из квартиры на улицу голыми и с пинками провел их до отдела полиции.

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Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» — ранее судимый одиозный националистический активист, в прошлом — неоднократный участник соревнований по боям без правил в супертяжелом весе.

Дацик в 2007 году был арестован по делу о серии разбоев. Суд признал его невменяемым, ему было назначено психиатрическое лечение в спецучреждении. Летом 2010 года он был переведен в обычную стационарную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал. Объявившись в Норвегии, он заявил о намерении просить там политическое убежище, но получил отказ. Позднее Дацик был доставлен на родину и в 2010 году осуждён на пять лет колонии.

В начале ноября 2013 года он был этапирован из Коми в Красноярский край, где отбывал наказание в колонии общего режима. Отбыв срок, он вышел на свободу 17 марта 2016 года, после чего вернулся домой, в город Сланцы Ленинградской области. Освободившись тогда, он заявлял о намерении заниматься правозащитной деятельностью.

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