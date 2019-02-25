На Кубани массово гибнут птицы

Источник: AP 2019

В Калининском районе Краснодарского края произошел массовый падеж птицы. Погибли несколько сотен голубей, а также хищные птицы — ястребы, соколы, орлы. Краевые прокуратура и ветеринарная инспекция начали проверку — первые исследования не выявили у погибших птиц опасных инфекций. По предположению ученых, причиной гибели пернатых стало отравление химикатами, которые применяются для уничтожения грызунов. По их мнению, при нарушении фермерами технологии внесения ядохимикатов опасные вещества могли попасть в среду обитания птиц и животных.

Житель Калининского района Максим Коваленко рассказал «Ъ», что 16 февраля он ехал вдоль лесополосы и заметил странное поведение птиц: они сидели близко к дороге и не взлетали, увидев автомобиль. «Я охотник и знаю повадки птиц, поэтому мне сразу стало ясно, что птицы больны, — рассказал Максим Коваленко.— В лесополосе я нашел большое количество погибших птиц, в том числе голубей, а также хищников — ястребов, орлов». Коваленко сообщил о происшествии в охотинспекцию, но, не дождавшись реакции, позвонил в новостную программу краевого телевидения.

После приезда съемочной группы, как рассказал собеседник «Ъ», в лесополосах появились неизвестные люди с мешками, которые начали собирать погибших птиц и тут же сжигать их.

По информации гражданского активиста, утилизацией тушек занялись владельцы сельхозугодий, примыкающих к лесополосам, где произошел падеж. Данные владельцев земли «Ъ» установить не удалось — в администрации района эту информацию не предоставляют. По словам Максима Коваленко, падеж птицы продолжается — он несколько раз выезжал на место происшествия и видел новых погибших птиц. По его оценкам, погибло несколько сотен пернатых.

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Первый заместитель управления ветеринарии Краснодарского края Роман Ярош пояснил «Ъ», что образцы тканей погибших птиц были направлены в лабораторию, исследования не выявили у погибших птиц болезнь Ньюкасла (так называемая азиатская чума птиц, вирусное заболевание, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и геморрагическими поражениями внутренних органов; у человека при контакте может вызвать конъюнктивит и гриппоподобные симптомы) или другие опасные инфекции. «Исследование продолжается, но установление причин гибели диких птиц — это не наша задача, — пояснил господин Ярош.— Мы занимаемся этой проблемой, чтобы выяснить, не являются ли дикие птицы переносчиками инфекций, которые могут передаваться домашним птицам». В прокуратуре края ограничились информацией о том, что надзорное ведомство «с привлечением контролирующих органов организовало проверку в связи с публикациями о фактах массовой гибели птиц на сельхозугодиях в Калининском и Красноармейском районах». В министерстве природных ресурсов края на запрос «Ъ» не ответили.

Орнитолог Александр Дворецкий пояснил «Ъ», что обстоятельства происшествия указывают скорее на отравление птиц, чем на распространение инфекции.

«Хищные птицы по своей физиологии мало восприимчивы к инфекциям: они питаются больными животными и птицами, поэтому у них мощный иммунитет к болезням, — сообщил ученый.— Если произошел массовый падеж хищников, скорее всего, было отравление ядом». Ученый считает, что экосистема серьезно пострадала от инцидента.

Голубь-вяхирь вроде бы не очень уязвимый вид, но эта птица выводит всего по два птенца, поэтому для восстановления популяции потребуется длительное время. Что касается крупных хищников, то такие птицы, можно сказать, на вес золота. Александр Дворецкий орнитолог

По предположению господина Дворецкого, причиной гибели птиц мог стать фосфит цинка или аналогичный ядохимикат, применяемый для уничтожения грызунов. При нарушении технологии внесения яда погибшие грызуны могли оказаться на поверхности почвы и попасть в пищу птицам (зараженная приманка должна раскладываться в каждую нору грызуна, а затем нора должна быть засыпана, но, по словам местных жителей, фермеры не соблюдают мер предосторожности, разбрасывая приманку куда попало). По предположению Александра Дворецкого, жертвами отравления могут стать лисы, шакалы, а также собаки и кошки.