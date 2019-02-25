Умер политолог Игорь Малашенко
Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, сообщили источники «Ъ».
Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, сообщили источники «Ъ».
Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.
В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.
Господин Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.
Женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска.
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