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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Третьего «отравителя» Скрипалей заметили на другом возможном месте преступления

Россиянин Сергей Федотов, третий фигурант «дела Скрипалей», был замечен на записи с камер наружного наблюдения гостиницы «Орбита» в болгарской столице Софии. Об этом сообщает «24 часа».

Источник: AP 2019

Камеры, в частности, запечатлели его на автомобильной стоянке. Видеозапись находится в распоряжении следователей, пишет издание. Следственная группа также установила машину, которую Федотов якобы взял напрокат. Кроме того, стало известно, что в «Орбите» он остановился в номере 305.

В гостинице также находился офис Емельяна Гебрева, бизнесмена, на которого было совершено покушение в дни, когда Федотов был в Софии в 2015 году. Тогда специалисты провели экспертизу и обнаружили следы опасного инсектицида хлорпирифоса в кофемашине и салате.

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11 февраля сообщалось, что в 2018 году после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Гебрев направил в Генпрокуратуру Болгарии письмо, в котором указывал, что яд в его деле мог на самом деле быть веществом класса «Новичок» — аналогичным тому, которым, как утверждает Лондон, отравили Скрипалей. Экспертиза, однако, следов химоружия в образцах не нашла.

О том, что Федотов — третий агент российских спецслужб и якобы временно оставался в Великобритании после покушения на Скрипаля, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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