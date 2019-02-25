В Челябинске школьник задержал грабителя и удерживал до приезда полиции

По данным пресс-центра, вечером 11 февраля в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску поступило сообщение о хищении у 48-летней женщины в подъезде дома по улице Василевского золотой цепочки стоимостью около 25 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленника задержал 17-летний сосед пострадавшей, ученик 11-го класса школы № 32, который в то время возвращался с прогулки с собакой. Он, услышав крики о помощи, догнал подозреваемого во дворе соседнего дома и удерживал до приезда полицейских. Задержанным оказался ранее судимый житель Челябинской области, в настоящее время он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.