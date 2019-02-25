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17:18 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске школьник задержал грабителя и удерживал до приезда полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев — РИА Новости. Челябинский школьник Глеб Зевакин со своей собакой задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции, сообщил в понедельник пресс-центр УМВД России по городу, отметив, что юноше вручены благодарственные письма.

По данным пресс-центра, вечером 11 февраля в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску поступило сообщение о хищении у 48-летней женщины в подъезде дома по улице Василевского золотой цепочки стоимостью около 25 тысяч рублей. На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленника задержал 17-летний сосед пострадавшей, ученик 11-го класса школы № 32, который в то время возвращался с прогулки с собакой. Он, услышав крики о помощи, догнал подозреваемого во дворе соседнего дома и удерживал до приезда полицейских. Задержанным оказался ранее судимый житель Челябинской области, в настоящее время он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

За активную гражданскую позицию и проявленную смелость при задержании лица, совершившего тяжкое преступление, в администрации Челябинска в ходе аппаратного совещания начальник УМВД России по Челябинску Сергей Миронов и врио главы города Владимир Елистратов вручили Глебу Зевакину благодарственные письма.
пресс-центр УМВД России

Помимо этого от УМВД школьнику вручили подарок — спортивный инвентарь, добавили в управлении.

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