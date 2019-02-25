В Челябинске школьник задержал грабителя и удерживал до приезда полиции
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев — РИА Новости. Челябинский школьник Глеб Зевакин со своей собакой задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции, сообщил в понедельник
ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев — РИА Новости. Челябинский школьник Глеб Зевакин со своей собакой задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции, сообщил в понедельник
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За активную гражданскую позицию и проявленную смелость при задержании лица, совершившего тяжкое преступление, в администрации Челябинска в ходе аппаратного совещания начальник УМВД России по Челябинску Сергей Миронов и врио главы города Владимир Елистратов вручили Глебу Зевакину благодарственные письма.
Помимо этого от УМВД школьнику вручили подарок — спортивный инвентарь, добавили в управлении.