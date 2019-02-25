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19:42 (мск), источник: Газета.Ру

Число жертв некачественного алкоголя в Индии превысило 150 человек

По меньшей мере 154 человека погибли и более 200 были госпитализированы после употребления испорченного алкоголя в Индии, сообщает CNN.

Спиртной напиток был произведен в северо-восточном штате Ассам, и большая часть пострадавших оказались теми, кто работал на чайной плантации штата.

Более 30 человек были арестованы по подозрению в причастности к поставкам нелегального алкоголя.

«Это незаконный спиртной напиток, который был приготовлен на месте. Мы все еще изучаем, что было в составе и что было смешано с алкоголем», — сказал Мукеш Агарвал, старший сотрудник полиции в районе Голахат.

Отмечается, что это далеко не первый случай в Индии. В 2015 году в трущобах Мумбаи погибло более 100 человек от нелегального алкоголя, а самый массовый инцидент произошел в 2011 году, когда партия спиртных напитков местного производства убила по меньшей мере 168 человек в штате Западная Бенгалия.

Ранее сообщалось о 50 жертвах некачественного алкоголя в Индии.

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