Кокаиновый рейс: почему моряки из Мурманска оказались в тюрьме на Кабо-Верде

Источник: Cabo Verde Police

Представитель Российского профсоюза моряков: «Родственники вряд ли станут с вами разговаривать. Случай такой громкий…».

После первых интервью в газетах, родственники моряков, арестованных в Кабо-Верде, действительно перестали выходить на связь.

Русский эмигрант в Кабо-Верде: «У нас тут всякое бывало, то патроны найдут в партии стирального порошка, то вот как раз накануне тормознули судно, а на нем две с половиной тонны кокаина. Но чтобы сразу девять с половиной тонн — это, конечно, необычно…».

Итальянская преступная группировка «Ндрангета», которая занимается поставками кокаина в Европу, оперирует гораздо меньшими партиями — в 200−300 килограммов. Именно о таких объемах шла речь, когда мафиози из Калабрии налаживали поставки кокаина в Словакию. На и за такое количество убили местного журналиста Яна Куцяка, который слишком успешно вел здесь свое расследование.

Левый Eser

О рейсе контейнеровоза Eser известно крайне мало. В первых числах января он вышел из Панамы и взял курс на Марокко. В пути произошло непредвиденное: умер старпом. Судно повернуло на Кабо-Верде и сделало вынужденную остановку в порту Прая.

Здесь его будто ждали: местная полиция (усиленная отрядами из Франции и Португалии) обыскала Eser и нашла на его борту 260 тюков с белым порошком.

Где именно нашли, точно не известно. То ли в запечатанном контейнере (вскрывать который команда не имела права), то ли в балластных танках. Экипаж судна — 12 человек, все граждане России, — отправился в тюрьму. По решению суда моряки должны оставаться за решеткой, пока идет следствие. А идти оно может долго — до 30 месяцев.

Источник: RTVi

Поначалу писали, что владелец судна Eser — турецкая компания (такая информация была в реестре судов).

Мне турки звонят, в ужасе. Говорят, напишите уже, что мы не при чем, а то нас замучили вопросами. Михаил Войтенко издатель «Морского бюллетеня»

Войтенко одним из первых выяснил, что 6 ноября 2018 года турки продали Eser панамской компании Ecolive de Panama. Фирма — анонимная. Устроена так, что истинных владельцев не найти. Для регистрации достаточно, чтобы местный нотариус удостоверил имена гендиректора, казначея и секретаря, которые приведены в панамском реестре компаний.

В соцсетях следов этих людей найти не удалось.

Гендиректора Ecolive de Panama зовут Хавьер Ортис Оламенди. Фирма зарегистрировалась в марте 2018 года и начала делать сайт в интернете. Он так и не заработал и, вероятно, был нужен, чтобы открыть на нем почтовые ящики для переписки. Через сервис Whois легко найти, что регистратором сайта стал именно Оламенди.

Скриншот сайта Whois

Приведен и его телефон в Панаме, но он, предсказуемо, не отвечает. После ареста судна его владельцы не подавали никаких признаков жизни: ни объяснений по поводу кокаина, ни помощи экипажу — ничего.

Издатель «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко: «Покопайтесь в истории этого судна. Его район — Средиземно-черноморский. Зачем его понесло через Атлантику? Это подозрительно. Экипаж перед выходом в рейс сменили полностью — это тоже странно, так обычно не делают. Да еще судно шло из Панамы, а это такое, где капитаны стараются даже не выпускать моряков в увольнение: постоянно на берегу разные типы подбегают и предлагают перевезти наркотики. Некоторые матросы, конечно, не выдерживают и соглашаются перевезти немного».

Однако 9,5 тонн — это не одна сумка, незаметно не пронесешь.

Издатель «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко: «Раньше-то я думал, что экипаж причастен каким-то образом. Но сейчас, узнав, что все они прилетели в Панаму, чтобы идти в этот рейс, считаю, что, с большой долей вероятности, они не знали. Их использовали вслепую. Сейчас необходимо облегчить судьбу экипажа, потому что этой судьбе не позавидуешь. В моей истории есть примеры, когда доказано-передоказано было вдоль и поперек, что невиновен капитан одного судна, попавшегося с наркотиками, — украинец. Ну, экипаж кое-как отбили, а капитана упрятали в тюрьму в Испании. И вытаскивали его несколько лет из этой тюрьмы».

Странностей много. Eser в порту Прая обыскивали так, будто знали, что и где искать. Девять тонн — это, конечно, порядочный объем, но это всего один процент от того груза, который был на борту. Если судно оказалось в Кабо-Верде случайно, почему его поджидал французско-португальский отряд полиции? Писали, что за этим рейсом с момента отправки из Панамы следило Европейское агентство по пресечению наркотрафика (Maritime Analysis and Operations Centre, MAOC).

Исполнительный директор MAOC Майкл О’Салливан в письме RTVI подтвердил, что агентство действительно помогало в задержании судна Eser, но от обсуждения подробностей уклонился.

Он не ответил на вопрос, почему судно арестовали на полпути, — ведь таким образом полиция лишила себя возможности узнать, кто был получателем груза, и отследить всю цепочку.

Источник RTVI, знакомый с международными перевозками: «Полиция могла испугаться, что власти Марокко провалят операцию или что произойдет утечка информации. Тогда контейнер могли бы перегрузить где-нибудь в открытом море, а в документах написали бы, что его смыло за борт. У меня так друг один раз попал. Груз везли из одной ближневосточной страны в другую, а там оружие оказалось! Задержали их тоже в промежуточном порту…»

Полиция Панамы на запрос, ведет ли она свое расследование, не ответила, полиция Кабо-Верде тоже ничего не прокомментировала. Поэтому ответы пришлось искать в Мурманске, так как родственники моряков сказали: «Мы готовы говорить.».

Родственники

На встречу в городском кафе пришли родственники шести моряков. Они попросили не называть их имен, чтобы не навредить родным — мало ли что.

Родственница члена экипажа: «Я прямо чувствовала, что не надо в этот рейс идти».

Родственница члена экипажа: «А у меня никаких предчувствий не было, тем более что мой давно уже на берегу сидел без работы…»

Постепенно выяснилось, как именно моряков набирали на этот рейс. Похоже, вся процедура изначально была выстроена так, чтобы потом нанимателя невозможно было вычислить. Кто-то увидел объявление в интернете, кому-то позвонили знакомые. Собеседования о приеме на работу были, но не в офисе какой-то фирмы, а в кафе. Никаких документов, контрактов — хоть чего-нибудь — моряки дома не оставили, просто ушли в море и все. Почему они так легко взялись за эту работу, почему их не отпугнула Панама? Наверное, потому что они все друг друга знали. Это же была не случайная команда. На самом деле все давно уже вместе ходили в море.

Источник: RTVi

Если набрать в поисковом запросе «Транспорт “Владивосток” доставил в порт Мурманск рекордный груз мойвы», то увидите новостной сюжет годичной давности. Он как раз про экипаж Eser. Там и капитан Сергей Котловский (он дает интервью), и остальные моряки, которые потом оказались в тюрьме на Кабо-Верде. Они работали вместе на судне-рефрижераторе «Владивосток», пока у него не сменился хозяин и прежние контракты не слетели.

Дальше все уже устраивались как могли, а тут подвернулся этот контракт, и команда собралась снова. В конце декабря 2018 года моряки получили билеты до Москвы, там несколько дней жили в гостинице, ждали рейса в Панаму, прилетели туда и снова ждали на берегу. Оттуда член экипажа Анатолий Вялый отправил в соцсеть селфи на фоне пальм. — Где это? — спрашивали знакомые. — В Панаме, — отвечал Анатолий.

Странности начались вскоре после отплытия из Панамы. В середине января моряки стали звонить родным и говорить, что хотят всем экипажем списаться с рейса, оставить судно, потому что Eser — в ужасном техническом состоянии, буквально разваливается на части.

Родственница члена экипажа: «Я уже тогда хотела бить тревогу: почему они хотят уехать, судно валится, а их не отпускают, но потом как бы там все нормально, идем дальше…»

И на этом связь с моряками оборвалась. В следующий раз они звонили родным уже из тюрьмы с Кабо-Верде.

Капитан

Капитан судна — Сергей Котловский, 69 лет. Люди, знающие его, отзываются о нем исключительно хорошо (встретиться с его родными не удалось). Котловский не упускает в людях ни одной детали, всегда помнит о важном.

Знакомый капитана Сергея Котловского: «Если ты с ним не виделся долгое время, он начинает спрашивать тебя о проблемах, о которых ты уже сам успел забыть».

Старший матрос Андрей Гриндак чуть не отправился вместе с экипажем в Панаму, но помешала другая работа.

Строг, но справедлив. С юмором человек. Очень опытный. Требовал, чтобы его распоряжения выполнялись беспрекословно. Вместе работали с ним на «Арктик Шиппинг» Андрей Гриндак старший матрос

В рыбодобывающей компании «Арктик Шиппинг» подтвердили, что капитан Котловский сотрудничал с ними до марта 2018 года, но затем его контракт истек, и с кем он был связан после этого, там не знают.

Один из друзей капитана рассказал нам, что они с Котловским планировали встретиться в Мурманске в апреле 2019 года, как раз когда должен был истечь нынешний контракт капитана. По информации этого человека, Котловскому предложил контракт московский филиал одной крупной фирмы.

Возможно, капитан рассчитывал, что это будет завершающий рейс в его карьере (все-таки ему уже почти 70 лет), предположил судовой повар Сергей Милашкин. Он тоже чуть не оказался в том рейсе, но капитан решил взять вместо него его сменщика.

Бывают экипажи — ну так… А эти были просто шикарные ребята, поэтому и подружились с ними (…) Смотрите сами, мы ходили в Голландию — там-то уж можно было… И ребята, кроме пива и 100 граммов водки, замечены ни в чем не были. Если б они такие были наркоторговцы, так они бы из Голландии вывезли полтонны… Сергей Милашкин судовой повар

Капитан Котловский просто любит море, и если он взял с собой проверенную команду, то не для того, чтобы втянуть ее в контрабанду кокаина, считает заключает Милашкин.

Как готовили рейс

Человек, который немного знаком с тем, как готовился этот рейс, и который попросил не называть его имени, рассказал, что в конце 2018 года Котловский обратился к нему за помощью. Ему нужно было уточнить, как оформляются бумаги для контрактников, какие возникают проблемы с билетами и визами.

Собеседник RTVI помог капитану, но не знает, для какой компании набирали экипаж, и не видел представителей судовладельца. По его словам, их было двое или трое, они не приезжали в Мурманск, а вели дела из Москвы. Источник RTVI также сказал, что капитан упоминал, что они — представители испанской компании.

Родственники моряков также говорили, что нанимателями выступали какие-то «испанцы». По документам же, судовладелец Ecolive de Panama зарегистрирован в Панаме.

Источник: RTVi

В распоряжении RTVI оказался образец типового контракта, который моряки заключали перед уходом в последний рейс. Он сохранился в единственном экземпляре, без печатей и подписей. Это — образец, заполненный, правда, целиком со стороны моряка. Но в этом контракте прописаны личные данные представителя компании-нанимателя. Им оказался Оламенди — генеральный директор Ecolive. У него в контракте указано испанское гражданство. Формат номера его паспорта также соответствует номеру биометрического паспорта гражданина Испании.

По информации собеседника RTVI, знакомого с ситуацией, из Средиземного моря в Южную Америку Eser пригнал экипаж, составленный из мексиканцев. Уже по дороге в Панаму, где-нибудь в Латинской Америке, они могли принять на борт запрещенный груз.

Источник RTVI, знакомый с ситуацией: «Там же балластные баки распахиваются настежь, туда можно десять танков запихнуть разом, ну и погрузили туда целый контейнер, потом мешки оттуда раскидали по балластному баку, контейнер выбросили в следующем порту, а когда прибыла русская команда, сверху на все это уже грузили контейнеры с обычным грузом».

В тюрьме

Первые две ночи после задержания россияне провели на бетонном полу в полицейском участке. Об этом они рассказали родственникам, когда им разрешили позвонить домой. В тюрьме моряков навестили представители посольства России. 4 февраля заключенных осмотрел врач, отклонений в состоянии здоровья не выявил.

Источник: RTVi

Кому-то из моряков удалось позвонить домой один раз, кому-то — два. Одному моряку вообще не удалось ни разу. Когда стали разбираться, почему, выяснилось, что охрана перепутала его с другими и решила, что он уже звонил.

О том, как на борту их судна оказался кокаин, моряки во время этих звонков не рассказывают. В основном успокаивают родных, бодрятся, говорят, что все хорошо.

Родственница члена экипажа: «Там говорят-то… всего дадут три минутки. “Не переживайте, все хорошо, ждем, надеемся, что нас освободят, помогут”. Вот и все, что мы знаем о них. Ждем, конечно, каждый день звонка, но звонят очень редко и очень мало. Узнать мы ничего конкретно не можем».

«Им предоставлено трехразовое питание, предусмотрены прогулки во дворе тюрьмы, возможность бесплатной телефонной связи с родственниками», — говорится в информационном сообщении посольства России. Но один из моряков передал родственникам, что на прогулку его не выводили уже несколько дней.

Если раньше россияне сидели в нескольких отдельных камерах друг с другом, то неделю назад их разделили и по одному подселили в камеры с местным контингентом. Этого раньше обещали не делать. Сообщить об этом расселении смог один из моряков, только потому что сокамерник дал ему свой телефон.

Еще выяснилось, что местный адвокат, который защищает моряков, хочет денег за продолжение сотрудничества. Родственники думали, что его бесплатно предоставило государство. Нужная сумма для многих превышает годовой доход моряка. Родственники не знают, за что платить и кому.

Ни самого адвоката, ни текст контракта с ним в Мурманске не видели. В посольстве России в Кабо-Верде объяснили, что контракт согласились подписать сами моряки, и они же согласовали все со своими близкими. На вопрос RTVI, может ли государство хотя бы частично возместить семьям расходы на адвоката, представитель МИД Мария Захарова ответила: «Это все-таки не вопрос Министерства иностранных дел. В данном случае мы отталкиваемся от российского законодательства».

Источник: RTVi

В Российском профессиональном союзе моряков пояснили, что 12 моряков с судна Eser не являлись членами профсоюза, а появившуюся ранее информацию о том, что морякам будут искать деньги на оплату адвокатов, не следует понимать так, будто этим займется непосредственно профсоюз.

В конце февраля команда рассчитывала вернуться домой. По информации, которая доходит до родственников, моряков страшно злит, что они находятся в тюрьме, потому что считают, что ничего плохого не совершали, а настоящие преступники остались на свободе.