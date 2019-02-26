ФСБ спасла ГРУ
В Москве дистанционно заказывали теракты.
В Москве дистанционно заказывали теракты.
Как стало известно «Ъ», один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве. Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у
По данным участников расследования, первая террористическая бригада Нораки в Москве сформировалась вообще без его участия. Ее весной 2016 года создал перебравшийся в Россию
На собраниях ячейки, происходящих в квартире Бабаева на Суздальской улице Москвы, ее члены в основном просматривали и обсуждали видеоролики, распространяемые лидерами ИГ через интернет. «Карты памяти изъятых у них смартфонов оказались заполнены кадрами расстрелов, подрывов и казней, — рассказал “Ъ” один из участников расследования.— Как можно было целыми днями рассматривать такое, даже представить сложно». Радикалы поставили перед собой задачу вступить в ряды действующих в Сирии боевиков и даже придумали себе конспиративные мусульманские имена — Мухаммад,
По данным следствия, главарь планировал сначала напасть на полицейский патруль и с помощью отобранного оружия добыть средства для поездки. Затем заговорил о совершении терактов в аэропорту, но все предложения Бабаева были отвергнуты сообщниками как слишком опасные и трудновыполнимые. В итоге ячейка оставалась в автономном и, по сути, спящем режиме до тех пор, пока летом 2016 года к ней не присоединился еще один строитель из Таджикистана — Наим Махмадалиев, c которым экстремисты случайно познакомились в чайхане.
В отличие от Бабаева, Махмадалиев не просто изучал видеоролики ИГ, а поддерживал контакты через мессенджер Telegram и мобильное приложение Zello, позволяющее использовать смартфон в режиме рации, с одним из лидеров этой организации Тоджиддином Назаровым (Абу-Усамой Нораки). Нораки к тому времени уже знал, что Махмадалиев живет в бытовке на стройплощадке возле Хорошевского шоссе Москвы, а мимо его стройки регулярно проезжают военные грузовики с
Тоджиддин Назаров дал Махмадалиеву ссылки на распространенные им же и переведенные на английский, французский, русский и несколько языков бывших народов СССР видеоинструкции по изготовлению из подручных материалов «фирменного» детонирующего состава ИГ на основе трипероксида ацетона. От того же заграничного партнера Махмадалиев получил другую
Стоит отметить, что идею дистанционного подрыва военных участники подполья одобрили единогласно. Бабаев заказал и оплатил покупку на Aliexpress, указав для доставки свой домашний адрес. Деньги на заказ — 2400 руб.— московскому «амиру», правда, пришлось занимать у формально подчиненного ему Махмадалиева. Остальные боевики, получив от автора проекта рукописный перечень необходимых для изготовления бомбы компонентов, поехали на рынок «Садовод» за покупками. Однако собрать СВУ им не дали: 6 сентября 2016 года ячейка Мусалима Бабаева в полном составе была задержана.
По данным близкого к расследованию источника «Ъ», сотрудники ФСБ негласно наблюдали за опасной группой еще с момента ее формирования, однако брать боевиков не торопились, рассчитывая через них выйти на ближневосточного организатора. Когда же в ячейке зашла речь о получении крайне нестабильного, опасного в обращении и непригодного для длительного хранения взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.
Пока боевики Мусалима Бабаева давали показания на предварительном следствии и раскаивались в содеянном,
Нораки снял для них через посредников квартиру в поселке санатория имени Герцена в Одинцовском районе Подмосковья, обеспечил банду двумя автоматами АКС-74, гранатами и патронами. По видеоинструкциям «амира» один из боевиков изготовил две мощные бомбы, к которым оставалось присоединить только электроцепи с замыкателями и детонаторы. Весь этот арсенал террористам было приказано использовать 12 декабря 2017 года, в День Конституции. По замыслу Нораки бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском центральном кольце и покупателей торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Выживших после взрывов боевики собирались добить гранатами и автоматными очередями, однако накануне праздника ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку (см. Ъ от 12 февраля). Все заговорщики по приговору Московского окружного военного суда получили сроки от 14 до 19 лет. Члены группы Бабаева успели даже обжаловать вынесенное решение в Верховном суде, который, впрочем, их доводы отверг.
В июле прошлого года Нораки дистанционно удалось завербовать группу из семи своих земляков в возрасте от 15 до 22 лет, уроженцев таджикского города Нурека (Норак в местном варианте). Наслушавшись речей «авторитетного» соседа, те сели в джип и, разогнавшись на автодороге в Дангаринском районе, снесли под откос группу путешествующих на велосипедах иностранцев. Затем остановились, вышли из внедорожника и стали добивать раненых ножами. Четверо граждан США, Швейцарии и Голландии в результате этой акции погибли, еще трое туристов получили тяжелые травмы и ранения. ИГ затем взяла на себя ответственность за нападение, а ее нурекская ячейка почти в полном составе самоликвидировалась: боевики бросились с ножами на полицейских, которые попытались их задержать, и вынудили таким образом стражей порядка открыть огонь на поражение.
При этом до самого Назарова спецслужбы так и не добрались. По некоторым данным, сейчас он проживает в иракском Мосуле.
Сергей Машкин