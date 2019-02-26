Судно «Гудзона» при взрыве получило небольшие пробоины, разлива топлива нет

Источник: СК «Гудзон»

Ранее заместитель генерального директора по управлению флотом судовладельца Олег Аникин сообщил, что взрыв на судне «Партизан» произошел 25 февраля, когда оно с грузом металлолома следовало в южнокорейский порт, никто не пострадал. По его словам, пробоина образовалась выше ватерлинии, загибами вовнутрь. Причин инцидента Аникин не назвал, их будут устанавливать эксперты в порту Южной Кореи, куда сейчас идет судно. Госморнадзор начал проверку.

«По информации судовладельца, произошел взрыв и пожар в помещении полубака. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды нет. Пожар ликвидирован силами экипажа. Две пробоины в носовой части судна, одна размерами 40 на 15 сантиметров, вторая — 30 на 45 сантиметров, все это на 6 метров выше ватерлинии. Водотечности корпуса судна нет», — сказал Пирожков.

По его словам, поврежден брашпиль, двери полубака имеют деформацию. В южнокорейском порту будет проведен ремонт судна. Пирожков отметил, что погода в районе следования судна нормальная.