Бортпроводник выронил младенца из люльки при выходе из самолета в Сургуте

Источник: Reuters

Младенец выпал из люльки во время выхода пассажиров по трапу из самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Сургута, он госпитализирован, сообщили агентству «Интерфакс» во вторник в пресс-службе авиакомпании.

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«Мы очень сожалеем, действительно, произошел несчастный случай, ребёнок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса Махачкала — Сургут», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время авиакомпания ведет расследование инцидента.

«Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», — сказал сотрудник «Победы», не уточнив характер полученных ребенком травм.

Между тем, Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по факту получения травмы ребенком.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у ребенка в результате падения сломан нос.