Бортпроводник выронил младенца из люльки при выходе из самолета в Сургуте
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — По сведениям источника, в результате падения у ребенка сломан нос.
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — По сведениям источника, в результате падения у ребенка сломан нос.
Младенец выпал из люльки во время выхода пассажиров по трапу из самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Сургута, он госпитализирован, сообщили агентству «Интерфакс» во вторник в
«Мы очень сожалеем, действительно, произошел несчастный случай, ребёнок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса Махачкала — Сургут», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время авиакомпания ведет расследование инцидента.
«Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме», — сказал сотрудник «Победы», не уточнив характер полученных ребенком травм.
Между тем, Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по факту получения травмы ребенком.
Ранее местные СМИ сообщили, что пятимесячная девочка после падения в аэропорту Сургута была госпитализирована с переломом костей черепа.