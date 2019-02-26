Вандалы в Дублине обезглавили крестоносца, похороненного 800 лет назад
Вандалы в Ирландии обезглавили тело крестоносца, умершего около 800 лет назад. Гроб находился в склепе одной из церквей Дублина.
Вандалы в Ирландии обезглавили тело крестоносца, умершего около 800 лет назад. Гроб находился в склепе одной из церквей Дублина.
Архидиакон Дэвид Пирпойнт рассказал, что голова крестоносца была отделена от его тела и украдена. Это обнаружилось, когда в понедельник церковь, построенную в конце 17 века, открывали для посетителей.
По словам архидиакона Дэвида Пирпойнта, он расстроен и обеспокоен тем, что церковь снова стала мишенью для вандалов. По словам Пирпойнта, этот инцидент шокировал приход и общину.
Англиканская церковь Святого Михана, расположенная на
Со слов Пирпойнта, ему было отвратительно видеть то, что произошло, а сейчас он испытывает глубокое чувство печали.
«Это печальный день для церкви и человечества. Печально, что нашелся
|Крестоносцы участвовали в серии религиозных военных походов, санкционированных Западной христианской церковью.
|Большая часть Крестовых походов совершалась против мусульман на востоке Средиземноморья и в Святой Земле.
|В Средневековье было совершено семь крупных Крестовых походов и множество менее значимых.
После нападения вандалов экскурсии в церкви Святого Михана были отменены на неопределенное время. За прошедший год церковь посетило порядка 27 тысяч человек.
В своем заявлении Церковь Ирландии говорит, что склеп серьезно поврежден, также еще несколько захоронений было осквернено, в том числе вандалы надругались над захоронением монахини, скончавшейся 400 лет назад.
Со слов архидиакона Пирпойнта, вандалы также унесли стальные внутренние двери склепа. Есть опасность, что останки, находившееся в склепе, при открытом доступе воздуха подвергнутся скорому разрушению.
Ирландская полиция изучает данные камер наружного наблюдения, установленных у здания церкви.
Склеп церкви Святого Михана уже подвергался нападению вандалов в 1996 году, когда группа подростков ворвалась туда и достала из гробов несколько тел.
«Они вытащили их на лужайку, и, взяв их головы, кажется, играли в футбол», — рассказал архидиакон Дэвид Пирпойнт в интервью Irish Times.
«К счастью, тогда охрана справилась со свой работой блестяще и поймала нарушителей», — добавил он. После инцидента 1996 года склеп был закрыт для посетителей на неделю.