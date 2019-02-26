В СКР сообщили более чем о 70 обысках по «делу Арашуковых»

Источник: РИА "Новости"

Масштабные обыски в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане проводятся в рамках расследования «дела Арашуковых», в том числе у руководства Карачаево-Черкесского СКР и МВД, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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«Сегодня Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД на территории 22 городов и иных населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

По ее словам, с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствие совместно с ФСБ и МВД провело обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики.

Дело Арашуковых

Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января. С санкции суда они заключены под арест на два месяца, до конца марта. Также арестованы несколько их предполагаемых соучастников.

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Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашукову-старшему вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО «Газпром», которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы отрицают свою причастность к преступлениям. Сенатор считает свое дело политическим заказом.