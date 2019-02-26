В СКР сообщили более чем о 70 обысках по «делу Арашуковых»
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Работа следствия затронула, в частности, руководство СКР и МВД по
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Работа следствия затронула, в частности, руководство СКР и МВД по
Масштабные обыски в Ставропольском крае,
«Сегодня Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД на территории 22 городов и иных населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае,
По ее словам, с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствие совместно с ФСБ и МВД провело обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов республики Дагестан, Ставропольского края и
Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января. С санкции суда они заключены под арест на два месяца, до конца марта. Также арестованы несколько их предполагаемых соучастников.
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО «Газпром», которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.
Арашуковы отрицают свою причастность к преступлениям. Сенатор считает свое дело политическим заказом.