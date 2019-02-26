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16:25 (мск), источник: Интерфакс

Арест экс-предправления банка «Восточный» Кордичева оставлен в силе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Мосгорсуд признал законным арест бывшего председателя правления банка «Восточный» — ныне советника предправления «Норвик банка» Алексея Кордичева, задержанного по тому же делу, что и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

«Постановление Басманного суда Москвы, которым в отношении Кордичева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда, оглашенном во вторник.

Кордичеву, Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей «Восточного» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Басманный суд 15 и 16 февраля арестовал всех шестерых до середины апреля.

Адвокаты Кордичева и сам обвиняемый просили суд апелляционной инстанции изменить ему меру пресечения на домашний арест, сославшись на то, что ему надо помогать семье и что он не собирается мешать расследованию.
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«Я готов пояснять следствию те или иные вопросы — достаточно открыто. После того, как меня задержали, итоговый протокол был составлен в 2:30 ночи. Все это время я беседовал со следователем и давал пояснения по этому делу. (…) Никакой реальной возможности влиять на свидетелей и на документы у меня нет. С учетом этого и на фоне семейного положения прошу дать мне возможность быть с семьей», — сказал Кордичев, обращаясь к суду.

Как сообщалось, при рассмотрении ходатайства следствия об аресте Кордичева его адвокат заявил, что банкир «раскрывает всю схему преступления; он дал информацию обо всех соучастниках, их роли; (…) он уже дал показания против них».

Позиция Кордичева по делу в настоящее время неизвестна. Его адвокаты от комментариев отказываются. С защитником, представлявшим его интересы в Басманном суде, банкир расторг соглашение.

Ранее во вторник Мосгорсуд признал законным ареста Абгаряна.

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Дело Baring Vostok

«Дело Baring Vostok» было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между «Восточным» и ПКБ в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Потерпевшими в рамках расследования признаны Юсупов и сам банк «Восточный».
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Калви заявлял, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому «нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки».

По мнению американского предпринимателя, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг «Восточного» между ним с одной стороны и с другой — Юсуповым и его партнером, акционером «Восточного» — бывшим президентом «Юниаструм банка» Артемом Аветисяном.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они «преследовали цель преступного обогащения».

По словам представителя Юсупова, «заявлять, что документальное оформление чего-то тождественно предпринимательской деятельности — это подмена понятий».

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