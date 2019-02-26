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18:11 (мск), источник: Интерфакс

Экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам колонии за госизмену

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену одного из бывших руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова и экс-главу отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: Агентство «Москва»

«Признать Михайлова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена), окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Стоянова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора МОВС, оглашенной во вторник.

Согласно приговору, Михайлов лишен воинского звания «полковник запаса». Ему также назначен штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на год и десять месяцев. Кроме того, он лишен государственных наград: ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени с мечами и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Стоянов лишен специального звания — майор милиции. Ему назначен штраф в 150 тыс. рублей и ограничение свободы на год.

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Мера пресечения в виде заключения под стражу обоим подсудимым сохранена.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить обоих подсудимых к 20 годам колонии каждого.

Точная фабула уголовного дела неизвестна.

Судебный процесс в отношении них проходил в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела имеют гриф «секретно». Ранее сообщалось, что по этому делу помимо Михайлова и Стоянова были арестованы сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев и еще один неназванный сотрудник ФСБ.

По данным различных источников агентства, подсудимые передавали конфиденциальную информацию спецслужбам США. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что экс-сотрудники ФСБ вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдо-вербовочной деятельностью.

В свою очередь газета «Коммерсант» писала, что, согласно фабуле дела, «полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником».

Руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, бывший адвокат одного из задержанных в 2016 году по тому же делу, что Михайлов и Стоянов, подтверждал «Интерфаксу», что фигурантам предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

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