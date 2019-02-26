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26 февраля, источник: Интерфакс

В рамках «делу Арашуковых» задержаны двое руководителей ставропольских предприятий

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о многомиллиардных хищениях у «Газпрома» задержало еще двух подозреваемых — руководителей ставропольских предприятий, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня задержаны еще двое подозреваемых: бывший генеральный директор ОАО “Ессентукская Теплосеть” Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО “Газпром газораспределение Ставрополь”) и и.о. директора филиала ООО “Газпроммежрегионгаз Ставрополь” в Минераловодском районе Ирина Валешная», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

Дело Арашуковых

Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января. С санкции суда они заключены под арест на два месяца, до конца марта. Также арестованы несколько их предполагаемых соучастников.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашукову-старшему вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО «Газпром», которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы отрицают свою причастность к преступлениям. Сенатор считает свое дело политическим заказом.

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26 февраля© Ньюстюб
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