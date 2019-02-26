Пьяный вор отчаялся выбраться из ограбленной квартиры и позвонил хозяйке

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 22 февраля 2019 года, отмечается в сообщении полиции. Мужчина воспользовался отсутствием хозяйки квартиры и проник в ее дом через чердак, как уже делал ранее. В ходе ограбления он выпил спиртное, которое находилось в квартире, и из-за наступившего опьянения не смог покинуть жилье тем же путем. После нескольких безуспешных попыток выйти грабитель позвонил хозяйке квартиры и попросил выпустить его.

Владелица жилплощади в момент ограбления находилась в гостях у друзей. Удивившись странному звонку, она позвонила в полицию. Задержанный признался правоохранителям, что уже проникал в квартиру знакомой через чердак и вынес два золотых кольца. Ему предъявлено обвинение о статье о краже с проникновением в жилище.