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05:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Из Приморья незаконно вывезли древесину на 700 миллионов рублей

В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной оперативной таможни.

Источник: РИА "Новости"

Контрабандой от имени местной компании занимались двое предпринимателей из Уссурийска. Установлено, что с июля 2017 года по апрель 2018-го они вывезли в Китай около 15 тысяч кубометров твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Контрабандисты занижали стоимость товара в документах и указывали недостоверные данные о его происхождении.

На данный момент по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

Отмечается, что в отношении задержанных уже было возбуждено похожее уголовное дело. В ноябре 2018 года их обвинили в контрабанде в Китай 574 кубометров пиломатериалов дуба монгольского.

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