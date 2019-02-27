Из Приморья незаконно вывезли древесину на 700 миллионов рублей

Контрабандой от имени местной компании занимались двое предпринимателей из Уссурийска. Установлено, что с июля 2017 года по апрель 2018-го они вывезли в Китай около 15 тысяч кубометров твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Контрабандисты занижали стоимость товара в документах и указывали недостоверные данные о его происхождении.