В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Источник: AFP 2019

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности», — отмечено в сообщении.

Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма вечером 26 февраля.

Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции. Даниэль Стенлинг глава подразделения контрразведки СЕПО

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Предполагается, что задержанный занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года. Задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

Прокуратура примет решение о помещении задержанного под стражу не позднее пятницы, 1 марта, сообщает ведомство. «Дополнительная информация по этому вопросу не может быть предоставлена в настоящее время по соображениям конфиденциальности», — отмечено в сообщении прокуратуры.

Посольство РФ в Швеции пока не комментирует заявление СЕПО.