СМИ: при пожаре на центральном вокзале Каира погибли 24 человека
КАИР, 27 февраля. /ТАСС/ — Сообщается о 50 пострадавших.
КАИР, 27 февраля. /ТАСС/ — Сообщается о 50 пострадавших.
По меньшей мере 24 человека погибли в среду, более 50 пострадали в результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в центре Каира. Об этом сообщило онлайн-издание Al Shorouk.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал о семи погибших и 15 пострадавших.
По предварительной информации, поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. В результате произошел взрыв, огонь сразу перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес.
К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.