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14:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Йоркшире бушует «апокалиптический пожар»

Небывалый пожар разгорелся на торфяниках Сэддлуорт-мур в Западном Йоркшире.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

«Пожар апокалиптических размеров», как выразился один из очевидцев, начался в 19:30 по местному времени во вторник и охватил около 150 гектаров.

По заявлению пожарной бригады Западного Йоркшира, им впервые пришлось столкнуться с пожаром такого масштаба.

Как заявила руководитель пожаротушения Лора Букок, пожарные и специалисты провели на месте всю ночь, а утром были высланы дополнительные пожарно-спасательные автомобили. «Картина очень впечатляющая, но нет ничего такого, с чем бы мы не справились», — сказала она.

Сведений о пострадавших нет.

Огонь виден за несколько километров, в воздухе стоит сильный запах гари. Причины пожара пока не установлены, однако, как сообщает корреспондент Би-би-си Пол Хадсон, в этом районе, как и в остальной Британии, в последние дни установилась необычно теплая для февраля погода, температура достигает +20 градусов:

Такие температуры, +18−19С, обычны здесь для начала июня. Эта теплая погода держится уже некоторое время, и вообще, с начала этого года дождей было нехарактерно мало. В среду сохранится теплая погода.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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