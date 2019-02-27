В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

КУРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске», — сказал собеседник агентства. Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-40067852&id=456240653&hash=d1689e20b720c949&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.