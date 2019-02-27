В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
В результате инцидента никто не пострадал.
В результате инцидента никто не пострадал.
КУРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
«ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске», — сказал собеседник агентства. Как добавил источник, военная техника следовала колонной, бронетранспортеры передислоцировали в одну из воинских частей Курска.
В управлении МЧС по региону ТАСС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.