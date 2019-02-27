Дело на Сергея Киселева завели по мотивам интервью его дяди, тележурналиста Дмитрия Киселева

Интервью Дмитрия Киселева, где журналист рассказал, что его племянник Сергей Киселев воевал в Донбассе, вышло весной 2016 года.
На этот материал обратил внимание представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. После него и началась проверка, которая привела к уголовному делу, сообщил на слушаниях офицер полиции, выступивший в качестве свидетеля.
Сергея Киселева, который является гражданином Германии, обвиняют в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Он дал признательные показания. В одном из интервью, которое цитировал судья на заседании, Киселев-младший рассказывал, что активно участвовал в боях под Донецком и, в частности, стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике, но при этом никого не убил.
Обвинение отмечает, что в дальнейшем против Киселева могу завести еще одно дело — уже об участии в боевых действиях.
Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.
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