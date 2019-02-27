Дело на Сергея Киселева завели по мотивам интервью его дяди, тележурналиста Дмитрия Киселева

Источник: РИА "Новости"

Интервью Дмитрия Киселева, где журналист рассказал, что его племянник Сергей Киселев воевал в Донбассе, вышло весной 2016 года.

На этот материал обратил внимание представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. После него и началась проверка, которая привела к уголовному делу, сообщил на слушаниях офицер полиции, выступивший в качестве свидетеля.

Сергея Киселева, который является гражданином Германии, обвиняют в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Он дал признательные показания. В одном из интервью, которое цитировал судья на заседании, Киселев-младший рассказывал, что активно участвовал в боях под Донецком и, в частности, стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике, но при этом никого не убил.

Обвинение отмечает, что в дальнейшем против Киселева могу завести еще одно дело — уже об участии в боевых действиях.