Родная дочь лидера карельского «Мемориала» Дмитриева выступила в суде свидетелем со стороны обвинения
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Ее отца обвиняют в сексуальном насилии над малолетней приемной дочерью.
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Ее отца обвиняют в сексуальном насилии над малолетней приемной дочерью.
В Петрозаводском городском суде в среду допросили первых свидетелей со стороны гособвинения по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, сообщил адвокат Виктор Ануфриев журналистам после закрытого заседания.
«Даны показания, гособвинение представляет своих свидетелей, даже Екатерина Клодт (родная дочь обвиняемого — ИФ) — свидетель стороны обвинения. На следующем заседании допросят еще пять свидетелей», — сказал представитель защиты Дмитриева.
В декабре 2018 года Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта арест Дмитриева. По информации адвоката Ануфриева, комплексная судебная
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд счел Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.
14 июня ВС Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.
Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930−40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.