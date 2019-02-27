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20:17 (мск), источник: Интерфакс

Родная дочь лидера карельского «Мемориала» Дмитриева выступила в суде свидетелем со стороны обвинения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Ее отца обвиняют в сексуальном насилии над малолетней приемной дочерью.

Источник: Reuters

В Петрозаводском городском суде в среду допросили первых свидетелей со стороны гособвинения по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, сообщил адвокат Виктор Ануфриев журналистам после закрытого заседания.

«Даны показания, гособвинение представляет своих свидетелей, даже Екатерина Клодт (родная дочь обвиняемого — ИФ) — свидетель стороны обвинения. На следующем заседании допросят еще пять свидетелей», — сказал представитель защиты Дмитриева.

По его словам, по делу ведется рутинная работа. Следующее заседание судья Александр Мерков назначил на 6 марта.

В декабре 2018 года Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта арест Дмитриева. По информации адвоката Ануфриева, комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза не выявила у него отклонений.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд счел Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для главы «Мемориала» девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня ВС Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930−40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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