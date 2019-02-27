Крымские чиновники не разошлись с силовиками
Идет разбирательство по факту инцидента на посту ДПС.
Идет разбирательство по факту инцидента на посту ДПС.
В правительстве Крыма заявили, что сотрудники ДПС в
Об инциденте стало известно сегодня утром.
Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ДПС, которые несут службу на Аксайском посту у выезда из
В минстрое республики в беседе с «Ъ» подтвердили факт случившегося. В ведомстве также сообщили, что ростовские полицейские избили главу министерства Михаила Храмова, а также начальника службы капитального строительства Крыма Карлена Петросяна. Согласно сообщению министерства, 24 февраля на Аксайском посту трассы М4 у
Министр предложил проехать в медучреждение, говорят чиновники, на что получил отказ, а затем полицейские потребовали осмотреть его автомобиль. Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Когда господа Храмов и Петросян попытались вызвать на пост наряд полиции, чтобы последние урезонили своих коллег, сотрудники ДПС, согласно сообщению минстроя, привели чиновников в помещение поста и избили.
«Мне не хотелось придавать огласке данный инцидент по той причине, что несколько сотрудников ДПС, которые совершили в отношении меня и моего коллеги противоправные действия, дискредитируют все органы внутренних дел. Когда мой автомобиль был задержан и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения, — сказал Михаил Храмов.
Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими.
После прибытия на место наряда полиции господа Храмов и Петросян все же проехали в больницу и сдали анализы, которые показали отсутствие наркотиков и алкоголя в их организмах. Кроме того, в медицинском учреждении Карлен Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС.
В ГУ МВД РФ по Ростовской области ситуацию видят немного иначе. Согласно сообщению
«В настоящее время следственными органами в соответствии с законодательством проводится процессуальная проверка действий пассажира иномарки. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении
Никита Королев,