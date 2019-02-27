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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Крымские чиновники не разошлись с силовиками

Идет разбирательство по факту инцидента на посту ДПС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В правительстве Крыма заявили, что сотрудники ДПС в Ростове-на-Дону 24 февраля избили министра строительства Крыма Михаила Храмова и начальника службы капитального строительства региона Карлена Петросяна. Полицейские якобы пытались заставить высокопоставленных чиновников сдать анализы прямо на посту ДПС, раздеться, а после и вовсе избили. В ГУ МВД РФ по Ростовской области ситуацию видят иначе: по версии полиции, чиновники сами напали на сотрудников ДПС. Между тем действия правоохранителей уже проверяет отдел собственной безопасности МВД.

Об инциденте стало известно сегодня утром.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ДПС, которые несут службу на Аксайском посту у выезда из Ростова-на-Дону,напали на министра строительства Крыма Михаила Храмова.

В минстрое республики в беседе с «Ъ» подтвердили факт случившегося. В ведомстве также сообщили, что ростовские полицейские избили главу министерства Михаила Храмова, а также начальника службы капитального строительства Крыма Карлена Петросяна. Согласно сообщению министерства, 24 февраля на Аксайском посту трассы М4 у Ростова-на-Дону сотрудники ДПС остановили личный BMW X5 господина Храмова из-за того, что номера машины были грязными.

Сотрудники ДПС в некорректной форме предложили господину Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкогольного и наркотического опьянения, но получив отказ, начали проявлять агрессию и заставлять раздеться.

Министр предложил проехать в медучреждение, говорят чиновники, на что получил отказ, а затем полицейские потребовали осмотреть его автомобиль. Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Когда господа Храмов и Петросян попытались вызвать на пост наряд полиции, чтобы последние урезонили своих коллег, сотрудники ДПС, согласно сообщению минстроя, привели чиновников в помещение поста и избили.

«Мне не хотелось придавать огласке данный инцидент по той причине, что несколько сотрудников ДПС, которые совершили в отношении меня и моего коллеги противоправные действия, дискредитируют все органы внутренних дел. Когда мой автомобиль был задержан и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения, — сказал Михаил Храмов.

Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими.

После прибытия на место наряда полиции господа Храмов и Петросян все же проехали в больницу и сдали анализы, которые показали отсутствие наркотиков и алкоголя в их организмах. Кроме того, в медицинском учреждении Карлен Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области ситуацию видят немного иначе. Согласно сообщению пресс-службы донского главка, пассажир (в сообщении главка фамилия не указана, но речь, судя по всему, идет о Карлене Петросяне) остановленного автомобиля, невзирая на запрет полицейских, прошел в служебное помещение сотрудников ДПС, а после отказывался оттуда выходить.

По версии МВД, пассажир BMW якобы начал избивать одного из сотрудников полиции, а затем повредил его форму. Из-за нападения полицейскому потребовалась медицинская помощь.

«В настоящее время следственными органами в соответствии с законодательством проводится процессуальная проверка действий пассажира иномарки. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Никита Королев, Ростов-на-Дону

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