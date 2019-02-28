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11:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

От Дмитрия Захарченко требуют эквивалент украшений

Генпрокуратура хочет взыскать стоимость драгоценностей, купленных полковником жене в Нью-Йорке.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

28 февраля Никулинский райсуд Москвы начнет рассматривать иск замгенпрокурора Виктора Гриня об обращении в доход государства имущества подруг и близких друзей полковника МВД Дмитрия Захарченко и его самого, оцениваемое в 500 млн руб. При этом, как стало известно «Ъ», едва ли не впервые в судебной практике надзорный орган требует взыскать с самого полковника и его супруги 10,7 млн руб.— эквивалент стоимости так и не найденных драгоценностей, которые были приобретены им даме в США.

Соответчиками по иску помимо самого Дмитрия Захарченко выступают его сожительницы Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также отчим и подруга последней. Еще одним фигурантом рассматриваемого дела будет Лилия Горшкова, родственница одной близкой подруги экс-офицера МВД Захарченко — Анастасии Пестриковой. Как полагают в надзорном ведомстве, с их помощью обвиняемый в получении взяток (ст. 290 УК РФ) Захарченко пытался скрыть свои активы, оцениваемые в 500 млн руб.

По данным «Ъ», у госпожи Семыниной Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму $208,8 тыс., а также 6 млн руб. на счете в ВТБ.

У ее отчима, бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы, следствием обнаружено два объекта недвижимости общей стоимостью 231 млн руб. в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 млн руб., полученные от сдачи помещений в аренду и хранившиеся на счетах в Сбербанке и Промсвязьбанке.

Кроме этого, на счете в ВТБ 24 у подруги госпожи Семыниной Людмилы Тучковой следователями было обнаружено 58 млн руб. и еще $1,5 млн наличными в банковской ячейке.

Эти деньги в Следственном комитете России также считают незаконно нажитой собственностью полковника Захарченко. Во всяком случае, сама госпожа Тучкова убедительно объяснить их происхождение не смогла. По решению Басманного суда Москвы сейчас эти деньги находятся под арестом.
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В качестве соответчика в Никулинском суде оказалась и Лилия Горшкова, родственница еще одной сожительницы Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой. У нее на счете в ВТБ 24 в Санкт-Петербурге под арест попали более $343 тыс., которые, как полагает следствие, также были получены полковником Захарченко преступным путем.

При этом едва ли не впервые в судебной практике надзорный орган требует изъять денежный эквивалент 10,7 млн руб. материальных ценностей. О такой норме, установленной в законе, в интервью «Ъ» в прошлом году заявил генпрокурор Юрий Чайка. По версии надзора и следствия, в августе 2013 года Дмитрий Захарченко вместе со своей будущей супругой Яной Саратовцевой (в отличие от остальных дам, с ней брак был зарегистрирован официально) побывал в США. Там его спутница купила бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс. Однако, как говорится в иске Генпрокуратуры, «установить местонахождение приобретенных ювелирных изделий не представилось возможным». Впрочем, один из защитников Дмитрия Захарченко заявил «Ъ», что во время многочисленных обысков по этому делу следователи изымали и драгоценности, среди которых вполне могли оказаться и купленные в США. «Таким образом, я не исключаю, что взыскание на одно и то же имущество может быть наложено дважды», — сказал адвокат.

Отметим, что сами соответчики отрицают какую-либо причастность Дмитрия Захарченко к обнаруженным у них деньгам и имуществу.

Тем не менее в Генпрокуратуре отмечают, что «установленный легальный доход не позволял им иметь перечисленное имущество и денежные средства». При этом родственников или других лиц, которые могли бы оказывать им материальную помощь, следователям выявить не удалось.

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Адвокат Виктор Емельянов, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, в разговоре с «Ъ» назвал действия Генпрокуратуры незаконными. «Установить коррупционные правонарушения со стороны Захарченко надзорное ведомство могло только во время контроля за его расходами, но этого представители прокуратуры никогда не делали, — отметил господин Емельянов.— Более того, в своем иске Генпрокуратура даже не ссылается на норму права в законе, которую нарушили Дмитрий Захарченко и другие ответчики».

Напомним, что ранее у экс-офицера Захарченко, а также его родственников и друзей Генпрокуратура в том же Никулинском суде уже отсудила активы на сумму почти 9 млрд руб. Сам он за все время службы в правоохранительных органах, начиная с 2001 года, официально заработал 12 млн руб. Уголовное дело Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, сейчас рассматривается в Пресненском райсуде Москвы.

Олег Рубникович

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