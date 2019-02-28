От Дмитрия Захарченко требуют эквивалент украшений
Генпрокуратура хочет взыскать стоимость драгоценностей, купленных полковником жене в
Генпрокуратура хочет взыскать стоимость драгоценностей, купленных полковником жене в
28 февраля Никулинский райсуд Москвы начнет рассматривать иск замгенпрокурора Виктора Гриня об обращении в доход государства имущества подруг и близких друзей полковника МВД Дмитрия Захарченко и его самого, оцениваемое в 500 млн руб. При этом, как стало известно «Ъ», едва ли не впервые в судебной практике надзорный орган требует взыскать с самого полковника и его супруги 10,7 млн руб.— эквивалент стоимости так и не найденных драгоценностей, которые были приобретены им даме в США.
Соответчиками по иску помимо самого Дмитрия Захарченко выступают его сожительницы Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также отчим и подруга последней. Еще одним фигурантом рассматриваемого дела будет Лилия Горшкова, родственница одной близкой подруги
У ее отчима, бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы, следствием обнаружено два объекта недвижимости общей стоимостью 231 млн руб. в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 млн руб., полученные от сдачи помещений в аренду и хранившиеся на счетах в Сбербанке и Промсвязьбанке.
Кроме этого, на счете в ВТБ 24 у подруги госпожи Семыниной Людмилы Тучковой следователями было обнаружено 58 млн руб. и еще $1,5 млн наличными в банковской ячейке.
В качестве соответчика в Никулинском суде оказалась и Лилия Горшкова, родственница еще одной сожительницы Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой. У нее на счете в ВТБ 24 в
При этом едва ли не впервые в судебной практике надзорный орган требует изъять денежный эквивалент 10,7 млн руб. материальных ценностей. О такой норме, установленной в законе, в интервью «Ъ» в прошлом году заявил генпрокурор Юрий Чайка. По версии надзора и следствия, в августе 2013 года Дмитрий Захарченко вместе со своей будущей супругой Яной Саратовцевой (в отличие от остальных дам, с ней брак был зарегистрирован официально) побывал в США. Там его спутница купила бриллиантовые украшения стоимостью $320 тыс. Однако, как говорится в иске Генпрокуратуры, «установить местонахождение приобретенных ювелирных изделий не представилось возможным». Впрочем, один из защитников Дмитрия Захарченко заявил «Ъ», что во время многочисленных обысков по этому делу следователи изымали и драгоценности, среди которых вполне могли оказаться и купленные в США. «Таким образом, я не исключаю, что взыскание на одно и то же имущество может быть наложено дважды», — сказал адвокат.
Тем не менее в Генпрокуратуре отмечают, что «установленный легальный доход не позволял им иметь перечисленное имущество и денежные средства». При этом родственников или других лиц, которые могли бы оказывать им материальную помощь, следователям выявить не удалось.
Адвокат Виктор Емельянов, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, в разговоре с «Ъ» назвал действия Генпрокуратуры незаконными. «Установить коррупционные правонарушения со стороны Захарченко надзорное ведомство могло только во время контроля за его расходами, но этого представители прокуратуры никогда не делали, — отметил господин Емельянов.— Более того, в своем иске Генпрокуратура даже не ссылается на норму права в законе, которую нарушили Дмитрий Захарченко и другие ответчики».
Напомним, что ранее у
Олег Рубникович