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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов

Конфликт двух машинистов стал причиной аварии на железнодорожной станции в Египте. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Набиль Садек, передает ТАСС.

Источник: AFP 2019

Он пояснил, что машинисты двух тепловозов не поделили пути, вышли из кабин выяснить отношения, при этом одна из машин оказалась не заблокирована. Как следствие, локомотив самостоятельно начал движение и направился в сторону вокзального комплекса, на полном ходу врезался в отбойник, после чего взорвались топливные баки.

В результате погибли 20 человек, 43 получили различные травмы. Виновник задержан.

В декабре 2018 года в Турции столкнулись два поезда. Оба состава двигались на скорости примерно 80−90 километров в час. Они сошли с рельсов и перевернулись, задев путепровод, обломки которого упали на вагоны. В результате погибли четверо, 43 были ранены.

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