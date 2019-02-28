Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов

Он пояснил, что машинисты двух тепловозов не поделили пути, вышли из кабин выяснить отношения, при этом одна из машин оказалась не заблокирована. Как следствие, локомотив самостоятельно начал движение и направился в сторону вокзального комплекса, на полном ходу врезался в отбойник, после чего взорвались топливные баки.