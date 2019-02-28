The Bell: К кибератаке на «фабрику троллей» привела беспечность сотрудника и вирусное приложение в айфоне

Источник: Reuters

Об этом 28 февраля сообщает The Bell со ссылкой на источники «Русской службы Би-би-си» и заявление Федерального агентства новостей (ФАН).

На данный момент известно, что взлом производился так: сначала хакеры провели фишинговую атаку через электронную почту. Когда один из сотрудников открыл письмо с информацией об американских выборах, западные программисты получили доступ к его компьютеру, но не смогли попасть в локальную сеть ФАН.

Затем сотрудник агентства подключил свой iPhone 7 Plus к компьютеру, после чего смартфон обновил систему. «После этого компьютер стал по факту управляем удаленно, и с него были проведены все необходимые процедуры для полноценного вторжения в локальную сеть ФАН», — говорится в сообщении Федерального агентства новостей.

Атака привела к выведению из строя двух жестких дисков на сервере ФАН, на которых хранились данные портала USA Really. При этом в агентстве утверждают, что ресурс продолжил работу штатно.

Вероятно, на смартфон было установлено вирусное приложение. Никаких сверхвозможностей Соединенные Штаты не показали, это была обычная хакерская атака.