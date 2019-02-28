В южнокорейском Пусане российское грузовое судно врезалось в мост
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета «Чунан Ильбо».
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета «Чунан Ильбо».
Инцидент произошел в 16.23 по местному времени (10.23 мск). Судно водоизмещением около шести тонн врезалось носовой частью в участок между опорами моста. В настоящий момент оно отведено на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов.
При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров.
Морская полиция проводит расследование случившегося, причины пока не установлены.