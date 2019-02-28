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14:21 (мск), источник: РИА Новости

В южнокорейском Пусане российское грузовое судно врезалось в мост

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета «Чунан Ильбо».

Инцидент произошел в 16.23 по местному времени (10.23 мск). Судно водоизмещением около шести тонн врезалось носовой частью в участок между опорами моста. В настоящий момент оно отведено на безопасное расстояние, чтобы не затруднять движение других судов.

При столкновении получило повреждения само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Морская полиция проводит расследование случившегося, причины пока не установлены.

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