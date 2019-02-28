Племянник телеведущего Киселева получил два года тюрьмы за подготовку к войне

Киселев обвинялся в подготовке к участию в войне в Донбассе. Его проступок подпадает под нарушения правил хранения оружия. Также обвинение утверждало, что подсудимый готовился совершить тяжкое преступление, потенциально несущее угрозу госбезопасности.

Родственник известного российского ведущего признался во вменяемых ему преступлениях. При этом он заверил, что не совершал убийств или других «зверств».

Процесс вела прокуратура Баварии. Отмечается, что если Киселева позднее обвинят в участии в войне, то это дело будет вести федеральное ведомство.