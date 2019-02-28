В районе курорта «Архыз» погиб человек из-за схода лавины
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали
«Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по
По информации ГУ МЧС по республике, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.
Отмечается, что один пострадавший был спущен с хребта на борту вертолета и передан медикам, в настоящее время спасатели продолжают работы на месте схода лавины. Сообщается, что в готовности к реагированию находятся 20 спасателей