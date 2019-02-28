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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В районе курорта «Архыз» погиб человек из-за схода лавины

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз, сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз, сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

«Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб. «Мы можем подтвердить, один человек погиб, спасательная операция продолжается», — сообщил представитель ведомства.

По информации ГУ МЧС по республике, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.

Отмечается, что один пострадавший был спущен с хребта на борту вертолета и передан медикам, в настоящее время спасатели продолжают работы на месте схода лавины. Сообщается, что в готовности к реагированию находятся 20 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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