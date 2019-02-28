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18:26 (мск), источник: РИА Новости

В Москве арестовали еще одного фигуранта дела Арашуковых

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова в рамках «дела Арашуковых» о хищении газа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Борсову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 апреля», — огласила решение судья Елена Ленская.

Накануне Басманный суд столицы до аналогичной даты избрал меру пресечения в виде заключения под стражу топ-менеджеру из ставропольских структур «Газпрома» Ирине Валешней.

Борсова и Валешнюю подозревают в том, что они по указанию Рауля Арашукова взаимодействовали с директорами филиалов газовых компаний, которые в свою очередь занимались хищениями, давали им соответствующие инструкции.

Борсов был задержан 26 февраля, в ходе обыска в его доме были изъяты ценности, в том числе 3 миллиона рублей.

В своем ходатайстве следователь просил заключить мужчину под стражу, отмечая, что избрать более мягкую меру пресечению Борсову невозможно, на свободе он может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям по делу и уничтожить доказательства.

Сам подозреваемый отверг эти доводы и попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину он не признал.

«Я не понял, на основании чего они (следствие — ред.) просят такую меру пресечения, говорят, что я могу скрыться за границей, хотя я даже никогда не был в других странах, даже не звонил туда. Вот что еще странно, они говорят, что я мог нажать, как на кнопку, на директора какого-либо филиала, но это было невозможно… Есть другие меры пресечения, которые могут позволить и дальше проводить следственные действия. Моя гражданская позиция — оказывать содействие следствию, но из свидетеля меня сделали подозреваемым, задали вопросы, по которым я ничего пояснить не могу, по всей видимости, следствию моя позиция не интересна», — заявил Борсов.

По его мнению, следствие «решило задержать всех сотрудников газовой отрасли, пользуясь общественным резонансом, исходящим от дела Арашуковых».

Его адвокаты добавили, что ходатайство следствия является незаконным, необоснованным и немотивированным, не включает в себя данные, которые свидетельствуют о причастности их подзащитного к каким-либо противозаконным действиям. Среди прочего они отметили, что у Борсова имеются серьезные проблемы со здоровьем, которые могут усугубиться в условиях нахождения в СИЗО, также на его иждивении находится пожилая мать и супруга.

Дело Арашуковых

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

По данному делу также был арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

На данный момент арестованы девять фигурантов дела, под арест были взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.

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