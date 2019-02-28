На Украину шпионили семьей
Вынесен приговор по делу о госизмене.
Вынесен приговор по делу о госизмене.
Как сообщили в
По данным ФСБ, в 2015 году Сухоносова, находясь на территории Украины, была завербована сотрудником главного управления разведки Минобороны этой страны полковником Игорем Клименком. «По возвращении в Симферополь подсудимая во исполнение шпионского задания предложила Долгополову за денежное вознаграждение выдавать доверенные ему по службе сведения военного характера, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении
В 2017 году Долгополов сфотографировал на телефон некие материалы, которые, как сообщает
Подозреваемых в сентябре 2017 года задержали сотрудники ФСБ в Симферополе. Следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как отмечают в
Согласно украинским источникам, Дмитрий Долгополов до марта 2014 года проходил службу в звании майора в отдельной береговой артиллерийской группе. После присоединения Крыма к РФ он перешел на службу в ряды вооруженных сил РФ и остался в прежнем звании в той же воинской части, которая располагается на улице Калинина в Симферополе. Бывший руководитель крымского медиацентра ВСУ, сотрудник украинского генштаба полковник Владислав Селезнев вскоре после задержания Долгополова написал в Facebook, что до 2014 года тот являлся заместителем командира части по работе с личным составом. «Я сомневаюсь, что Дима (Дмитрий Долгополов.— “Ъ”) действовал в Крыму под глубоким прикрытием», — написал Владислав Селезнев. По его мнению, в 2014 году Долгополов перешел в ВС РФ, потому что «там больше денег платили».
Кристина Федичкина,
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