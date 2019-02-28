На Украину шпионили семьей

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор крымчанам Дмитрию Долгополову и его сожительнице Анне Сухоносовой, обвиняемым в шпионаже в пользу Украины (ст. 275 УК РФ). Дмитрий Долгополов являлся офицером вооруженных сил РФ, до марта 2014 года служившим в ВС Украины. Как установил суд, Долгополов и Сухоносова передавали секретные данные о Черноморском флоте главному управлению разведки Минобороны Украины. Ранее украинские власти отрицали причастность задержанных к военной разведке.

Как сообщили в пресс-службе суда, Дмитрию Долгополову назначили десять лет колонии строгого режима, Анне Сухоносовой — девять лет, но общего режима.

По данным ФСБ, в 2015 году Сухоносова, находясь на территории Украины, была завербована сотрудником главного управления разведки Минобороны этой страны полковником Игорем Клименком. «По возвращении в Симферополь подсудимая во исполнение шпионского задания предложила Долгополову за денежное вознаграждение выдавать доверенные ему по службе сведения военного характера, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В 2017 году Долгополов сфотографировал на телефон некие материалы, которые, как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, «составляют государственную тайну о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

Офицер передал телефон со снимками госпоже Сухоносовой, она через интернет отправила их Игорю Клименку.

Подозреваемых в сентябре 2017 года задержали сотрудники ФСБ в Симферополе. Следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как отмечают в пресс-службе ФСБ, в ходе суда господа Долгополов и Сухоносова свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном.

Согласно украинским источникам, Дмитрий Долгополов до марта 2014 года проходил службу в звании майора в отдельной береговой артиллерийской группе. После присоединения Крыма к РФ он перешел на службу в ряды вооруженных сил РФ и остался в прежнем звании в той же воинской части, которая располагается на улице Калинина в Симферополе. Бывший руководитель крымского медиацентра ВСУ, сотрудник украинского генштаба полковник Владислав Селезнев вскоре после задержания Долгополова написал в Facebook, что до 2014 года тот являлся заместителем командира части по работе с личным составом. «Я сомневаюсь, что Дима (Дмитрий Долгополов.— “Ъ”) действовал в Крыму под глубоким прикрытием», — написал Владислав Селезнев. По его мнению, в 2014 году Долгополов перешел в ВС РФ, потому что «там больше денег платили».