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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Воры в законе нашли способ спастись от новой уголовной статьи

Воры в законе и правоохранительные органы активно готовятся к появлению новой статьи Уголовного кодекса об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на свои источники.

Как отметили собеседники издания, за руководителями преступных сообществ установят наблюдение, телефоны проставят на прослушивание. Любого приказа или поручения, которые удастся зафиксировать, будет достаточно для возбуждения дела по новому закону.

По словам оперативников, первыми попадутся «законники», которые контролируют борсеточников, карманников, форточников, налетчиков и так далее. Понимая это, такие криминальные авторитеты, вероятно, покинут Россию и будут управлять своими бригадами удаленно. Как отмечает издание, более половины гангстеров уже руководят командами из Турции, Азербайджана, Италии и других стран — современные средства связи это позволяют.

Некоторые «законники» спешно оформляют пенсионные удостоверения и трудовые книжки, чтобы подтвердить доходы.

С другой группой воров в законе, продолжает агентство, справиться будет почти невозможно. Это, к примеру, влиятельные и богатые учредители крупных фирм с официальными заработками. По мнению источника издания, к таким не подобраться, прослушивание и наблюдение не поможет.

21 февраля законопроект об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов прошел первое чтение. Предполагают, что документ окончательно примут в марте. За один только статус воры в законе могут получить от от 8 до 15 лет, а за участие в воровской сходке — 12−20 лет.

Что известно о «ворах в законе» в России
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