Причиной массовой гибели птиц на Кубани стал яд против грызунов

Источник: AP 2019

Как ранее писал «Ъ», погибших птиц обнаружили местные жители 16 февраля в лесополосе, примыкающей к люцерновому полю.

По данным министерства природных ресурсов края, в Калининском районе погибли более 350 голубей-вяхирей и шесть хищных птиц. В краевом управлении Россельхознадзора «Ъ» пояснили, что в желудках погибших птиц были обнаружены зерна злаков, обработанные ядом, при этом у птиц наблюдались типичные признаки отравления.

По предположению специалистов Россельхознадзора, голуби-вяхири клевали зерно, используемое в виде приманки для уничтожения грызунов при весенних полевых работах, а хищные птицы погибли, получив дозу яда от тушек павших голубей.

Причиной инцидента, по мнению специалистов, стало нарушение технологии внесения ядохимиката, который должен вручную раскладываться в каждую нору грызуна, чтобы исключить попадание отравленного зерна на поверхность почвы.

Министерство природных ресурсов края сообщило о происшествии в органы МВД для возбуждения уголовного дела. Также министерство намерено взыскать с виновных лиц ущерб, нанесенный окружающей среде массовой гибелью птиц.