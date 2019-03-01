Причиной массовой гибели птиц на Кубани стал яд против грызунов
Экспертиза выявила причину массовой гибели птиц в Краснодарском крае, они отравились препаратом «клерат», применяемым для уничтожения грызунов на полях.
Экспертиза выявила причину массовой гибели птиц в Краснодарском крае, они отравились препаратом «клерат», применяемым для уничтожения грызунов на полях.
Как ранее писал «Ъ», погибших птиц обнаружили местные жители 16 февраля в лесополосе, примыкающей к люцерновому полю.
По данным министерства природных ресурсов края, в Калининском районе погибли более 350
По предположению специалистов Россельхознадзора,
Министерство природных ресурсов края сообщило о происшествии в органы МВД для возбуждения уголовного дела. Также министерство намерено взыскать с виновных лиц ущерб, нанесенный окружающей среде массовой гибелью птиц.
Анна Перова, Краснодар.