В Югре задержали боевиков, планировавших серию терактов и убийств

«Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Двоих задержали в начале и середине февраля, после установили личность и задержали третьего.

Боевики встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, «где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка».

По словам Волк, они также готовили взрывы в местах массового скопления людей.

При обыске у задержанных нашли гранаты, пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, взрыватели фабричного изготовления, а также фото руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО — Югре, «на которого, возможно, планировалось покушение».

Одно из обнаруженных устройств было изготовлено на основе пластичной взрывчатки мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.