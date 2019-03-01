В Югре задержали боевиков, планировавших серию терактов и убийств
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В
«Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Двоих задержали в начале и середине февраля, после установили личность и задержали третьего.
Боевики встречались на съемных квартирах в Сургуте и
При обыске у задержанных нашли гранаты, пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, взрыватели фабричного изготовления, а также фото руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО — Югре, «на которого, возможно, планировалось покушение».
Одно из обнаруженных устройств было изготовлено на основе пластичной взрывчатки мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Возбуждено несколько уголовных дел.