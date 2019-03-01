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12:20 (мск), источник: РИА Новости

В Югре задержали боевиков, планировавших серию терактов и убийств

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.

«Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Двоих задержали в начале и середине февраля, после установили личность и задержали третьего.
Боевики встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, «где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка».

По словам Волк, они также готовили взрывы в местах массового скопления людей.

При обыске у задержанных нашли гранаты, пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, взрыватели фабричного изготовления, а также фото руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО — Югре, «на которого, возможно, планировалось покушение».

Одно из обнаруженных устройств было изготовлено на основе пластичной взрывчатки мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено несколько уголовных дел.

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