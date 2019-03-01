Число заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев выросло до 49

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 20 февраля по результатам обследования воспитанников, направленных УГСВУ на обследование, диагноз “эхинококкоз” установлен в 49 случаях», — говорится в ответе на официальный запрос депутата в министерство здравоохранения РФ.

Ответ за подписью заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого депутат выложил на своей странице в фейсбуке.

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В целях дифференциальной диагностики и уточнения диагноза были обследованы все 518 воспитанников (100%) и 305 сотрудников, включая 42 работников столовой училища.

В середине февраля сообщалось, что диагноз «эхинококкоз» (инфекционное заболевание легких) был подтвержден у 26 человек.

«Продолжается необходимое обследование воспитанников и сотрудников УГСВУ специалистами медицинских организаций Ульяновской области и учреждений Минобороны РФ», — сообщается в ответе за запрос депутата.

Обследование контингента проводится на базе филиала N4 ФГКУ «428 ВГ» Минобороны России, Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева, детской городской клинической больницы Ульяновска и городской клинической больницы N1.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин сообщал, что причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки.

8 февраля депутат Куринный сообщил, что заболевших эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища отправили в военный госпиталь им. Вишневского для дополнительного обследования и лечения. По его данным, «механизм локального заражения пока не выяснен, заражение было в мае-июне прошлого года».