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14:31 (мск), источник: RTVi

США объявили награду $1 млн за информацию о сыне Усамы бен Ладена

Госдепартамент США предложил вознаграждение до $1 млн за информацию о сыне создателя запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Хамзе бен Ладене. Об этом 28 февраля написали на сайте ведомства.

Источник: AP 2019

Власти США предполагают, что сын бен Ладана сейчас возглавляет террористическую организацию. По их данным, с августа 2015 года он публиковал в интернете аудио- и видео сообщения для своих последователей с призывами атаковать США и их союзников.

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Он также угрожал тем, что планирует атаки на США, чтобы отомстить за убийство американскими военными его отца в 2011 году. По информации Госдепа США, Хамза официально вступил в «Аль-Каиду» в 2015 году. В 2017 году против него в США ввели санкции. Все активы бен Ладана заморожены, американцам запрещено вступать с ним в контакт и заключать сделки.

Усама бен Ладан был одним из основателей «Аль-Каиды» в 1988 году. Эта крупнейшая международная террористическая организация ответственна за десятки терактов, в том числе за трагедию 11 сентября 2001 года, серию взрывов в лондонском метро в 2005 году и теракты в Уагадугу.

При теракте в сентябре 2001 года погибли почти три тысячи человек. Боевики захватили четыре пассажирских самолета и врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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