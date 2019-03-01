Смерть пассажирки на борту «Победы» обнаружили только после посадки
Пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из
Пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из
«Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе
Инцидент произошел накануне. Выяснилось, что женщина мертва, только после посадки в аэропорту Пулково, когда другие пассажиры покинули салон, сообщает НСН.
«После посадки в аэропорту
26 февраля следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку в связи с инцидентом на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Махачкалы в Сургут, где бортпроводник выронил младенца.