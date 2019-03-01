Дом Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов «Новичка»

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Дом будет передан в ведение совета графства Уилтшир, и здание снова можно будет использовать как жилое пространство, отмечает телеканал.

«Правительство работает совместно с владельцем собственности, советом Уилтшира и его партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление и ремонт здания. Когда работы будут закончены, дом снова будет введен в эксплуатацию», — цитирует телеканал заявление министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Источники телеканала заявили, что дом не станет туристической достопримечательностью, а будет использоваться как обычное жилье.

После отравления Скрипаля в марте 2018 года эксперты потратили в общей сложности 13 тыс. часов на уборку дома до безопасного состояния. Дом стал последней из 12 зон, признанных безопасными после мартовского инцидента.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного «Новичок» (А-234). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В Москве решительно отвергли обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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