Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Самый абсурдный пешеходный переход России (фото)
В Австралии родились редчайшие полуидентичные близнецы
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
Где российские звезды покупают себе «дачи»
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
В марте в России появится импортная вакцина от кори, краснухи и паротита
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет
Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира
Оксана Фандера выглядит ровесницей 23-летней дочери
48 милых подарков маме на 8 марта
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
16:26 (мск), источник: Интерфакс

Дом Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов «Новичка»

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Власти Великобритании признали бывший дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери безопасной зоной после очистки от отравляющего вещества типа «Новичок», сообщает телеканал Sky News.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Дом будет передан в ведение совета графства Уилтшир, и здание снова можно будет использовать как жилое пространство, отмечает телеканал.

«Правительство работает совместно с владельцем собственности, советом Уилтшира и его партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление и ремонт здания. Когда работы будут закончены, дом снова будет введен в эксплуатацию», — цитирует телеканал заявление министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

Источники телеканала заявили, что дом не станет туристической достопримечательностью, а будет использоваться как обычное жилье.

После отравления Скрипаля в марте 2018 года эксперты потратили в общей сложности 13 тыс. часов на уборку дома до безопасного состояния. Дом стал последней из 12 зон, признанных безопасными после мартовского инцидента.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного «Новичок» (А-234). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В Москве решительно отвергли обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Читайте также

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Мать Сергея Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело Скрипалей
Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
В ГД предложили давать до 500 тысяч рублей на парковочное место
Tesla закрывает все свои магазины
Как новые правила кадастровой оценки повлияют на размер налогов
Первый матч чемпионата России по футболу после зимы (трансляция)
Тест: что делают в разных странах с приходом весны
Спорт
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет Это точно случится в весенней части чемпионата России. Или нет?
Hi-Tech
В США подсчитали время подлета российских ракет Удивительные выводы...
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь