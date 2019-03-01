Дом Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов «Новичка»
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Власти Великобритании признали бывший дом отравленного
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Власти Великобритании признали бывший дом отравленного
Дом будет передан в ведение совета графства Уилтшир, и здание снова можно будет использовать как жилое пространство, отмечает телеканал.
«Правительство работает совместно с владельцем собственности, советом Уилтшира и его партнерами, чтобы обеспечить полное восстановление и ремонт здания. Когда работы будут закончены, дом снова будет введен в эксплуатацию», — цитирует телеканал заявление министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
Источники телеканала заявили, что дом не станет туристической достопримечательностью, а будет использоваться как обычное жилье.
Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от
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