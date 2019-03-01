Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации

Источник: РИА "Новости"

Следователь просил о продлении Дереву срока ареста на два месяца, а прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест, защита же обращала внимание суда на присвоение бывшему сенатору инвалидности, его ухудшение здоровья и окончание расследования, отмечает ТАСС. Он освобожден вообще без меры пресечения, пояснил РБК другой адвокат бывшего сенатора Кирилл Бельский.

Читайте также В Москве арестовали еще одного фигуранта дела Арашуковых

Кроме того, защита Дерева указывала в суде, что Рауф и Рауль Арашуковы (первый — сенатор от Карачаево-Черкесии, второй — советник гендиректора «Газпром межрегионгаза») инициировали уголовное дело против Дерева, отмечает «РИА Новости». Сам Дерев сказал агентству, что дал показания на Арашуковых по эпизодам об убийствах.

Дерев был сенатором от Карачаево-Черкесии пять лет — с 2011 по 2016 гг. Он покинул должность в Совете Федерации, написав заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность он был назначен указом главы республики Рашидом Темрезовым, он же назначил Арашукова на пост сенатора.