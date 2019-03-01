Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации
Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору от
Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору от
Следователь просил о продлении Дереву срока ареста на два месяца, а прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест, защита же обращала внимание суда на присвоение бывшему сенатору инвалидности, его ухудшение здоровья и окончание расследования, отмечает ТАСС. Он освобожден вообще без меры пресечения, пояснил РБК другой адвокат бывшего сенатора Кирилл Бельский.
Кроме того, защита Дерева указывала в суде, что Рауф и Рауль Арашуковы (первый — сенатор от
Дерев был сенатором от
Дерев был задержан и арестован в марте 2018 г. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину он не признал. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 гг. Дерев, являясь акционером двух компаний («Киево-Жураки АПК» и «Меркурий») совершил хищение более 119 млн руб. из российского бюджета путем незаконного возмещения НДС. Это уголовное дело было возбуждено еще в 2012 г., его расследовали управления Следственного комитета по