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17:52 (мск), источник: Ведомости

Суд освободил из-под стражи предшественника Арашукова в Совете Федерации

Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Руслана Коблева. Таким образом, Дерев провел под стражей почти год, его освободили в зале суда.

Источник: РИА "Новости"

Следователь просил о продлении Дереву срока ареста на два месяца, а прокурор считал, что его необходимо отпустить под домашний арест, защита же обращала внимание суда на присвоение бывшему сенатору инвалидности, его ухудшение здоровья и окончание расследования, отмечает ТАСС. Он освобожден вообще без меры пресечения, пояснил РБК другой адвокат бывшего сенатора Кирилл Бельский.

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Кроме того, защита Дерева указывала в суде, что Рауф и Рауль Арашуковы (первый — сенатор от Карачаево-Черкесии, второй — советник гендиректора «Газпром межрегионгаза») инициировали уголовное дело против Дерева, отмечает «РИА Новости». Сам Дерев сказал агентству, что дал показания на Арашуковых по эпизодам об убийствах.

Дерев был сенатором от Карачаево-Черкесии пять лет — с 2011 по 2016 гг. Он покинул должность в Совете Федерации, написав заявление об уходе по собственному желанию. На эту должность он был назначен указом главы республики Рашидом Темрезовым, он же назначил Арашукова на пост сенатора.

Дерев был задержан и арестован в марте 2018 г. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину он не признал. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 гг. Дерев, являясь акционером двух компаний («Киево-Жураки АПК» и «Меркурий») совершил хищение более 119 млн руб. из российского бюджета путем незаконного возмещения НДС. Это уголовное дело было возбуждено еще в 2012 г., его расследовали управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам, а после передачи материалов в центральный аппарат комитета расследование завершилось в кратчайшие сроки, пишет ТАСС. Никакой связи между уголовными делами Дерева и Рауфа Арашукова нет, отмечал Следственный комитет.

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