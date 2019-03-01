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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат объяснил, почему суд отпустил экс-сенатора Дерева из СИЗО

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Освобожденный из СИЗО бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев не связан подпиской о невыезде или какой-либо иной мерой пресечения, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев.

Источник: РИА "Новости"

«У Дерева истек максимальный срок содержания под стражей — 12 месяцев. Свыше этого срока человек остается под стражей только в исключительном случае. Защите удалось убедить суд, что таких исключительных обстоятельств следствием не представлено», — сказал адвокат.

Также, по его мнению, защитой были представлены убедительные доводы о заказном характере уголовного преследования Дерева.

«После решения Мосгорсуда у Дерева нет какой-либо иной меры пресечения, в передвижении он также не ограничен», — резюмировал адвокат.

Мосгорсуд ранее в пятницу отказал следствию в продлении ареста Дерева и освободил его из-под стражи.

Дереву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО фирма «Меркурий», совершил с соучастниками «хищение денежных средств из бюджета РФ в сумме более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, причинив ущерб государству в особо крупном размере».

С санкции Басманного суда Дерев был заключен под стражу 7 марта 2018 года. О необходимости смягчения меры пресечения 70-летнему экс-сенатору в связи с возрастом и состоянием здоровья неоднократно заявляли его адвокаты, а также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

В настоящее время расследование дела завершено — обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 280 томов.

Свою вину экс-сенатор не признает и считает свое дело заказным.

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