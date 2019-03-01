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19:15 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде задержали двоих россиян по обвинению в вымогательстве, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Два гражданина России задержаны в курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда по обвинению в вымогательстве, сообщил в пятницу портал Pattaya Mail.

Сообщается, что 48-летний Артур Стотский и 34-летний Ярослав Щербатюк разыскивались на острове Пхукет за вымогательство. Ордер на их арест был выдан 16 января.

По данным портала, Стотский и Щербатюк скрывались в курортном городе Паттайя, где 18 февраля их задержали сотрудники иммиграционной полиции, когда россияне пришли в отделение миграционной службы для того, чтобы продлить визы.

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