В Таиланде задержали двоих россиян по обвинению в вымогательстве, пишут СМИ
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Два гражданина России задержаны в курортном городе Паттайя на
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Два гражданина России задержаны в курортном городе Паттайя на
Сообщается, что 48-летний Артур Стотский и 34-летний Ярослав Щербатюк разыскивались на острове Пхукет за вымогательство. Ордер на их арест был выдан 16 января.
По данным портала, Стотский и Щербатюк скрывались в курортном городе Паттайя, где 18 февраля их задержали сотрудники иммиграционной полиции, когда россияне пришли в отделение миграционной службы для того, чтобы продлить визы.