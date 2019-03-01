В дагестанском селе горят 20 домов

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие 2 пожарных экипажа и около 1 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Источник в в экстренных службах сообщил, что «полностью сгорели около десяти домов, остановить распространение огня пока не удается».

В пресс-службе МЧС России сообщили, что общая площадь составляет 2500 кв. м. В МЧС отметили, что сейчас ведется тушение пожара, в том числе с привлечением добровольцев.

«Основные усилия сосредоточены на локализацию пожара и защиту прилегающих домов», — сообщили в МЧС. Проводится наращивание группировки пожрано-спасательных подразделений.

В ведомстве добавили, что экстренные службы эвакуируют жителей села, которое находится в труднодоступном месте. «В превентивных целях проводится эвакуация жителей» — сказал собеседник агентства.