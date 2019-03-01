Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Самый абсурдный пешеходный переход России (фото)
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
Стоун, Мур, Сайрус и другие звезды на гала-вечере
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
Врачи вытащили шесть осколков стекла из глаза ребенка
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
Российский хоккеист признан первой звездой февраля в НХЛ
«Локомотив» не изменился зимой. Это провал?
Екатерина Андреева примерила этнический наряд в Сибири
Петросян отказался платить 300 тысяч за Степаненко
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
14Скончался актер Сергей Юрский
23:03 (мск), источник: ТАСС

В дагестанском селе горят 20 домов

ТАСС, 1 марта. Число горящих домов в дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского район возросло до 20, сообщил ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие 2 пожарных экипажа и около 1 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Источник в в экстренных службах сообщил, что «полностью сгорели около десяти домов, остановить распространение огня пока не удается».

В пресс-службе МЧС России сообщили, что общая площадь составляет 2500 кв. м. В МЧС отметили, что сейчас ведется тушение пожара, в том числе с привлечением добровольцев.

«Основные усилия сосредоточены на локализацию пожара и защиту прилегающих домов», — сообщили в МЧС. Проводится наращивание группировки пожрано-спасательных подразделений.

В ведомстве добавили, что экстренные службы эвакуируют жителей села, которое находится в труднодоступном месте. «В превентивных целях проводится эвакуация жителей» — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в селе 85 домов, они стоят очень плотно друг другу, это осложняет тушение пожара». По его словам, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. Данных о пострадавших нет.

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор
Александр Емельяненко задержан после ДТП в Кисловодске
Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву
Кинотеатры возмутило требование Минкульта
Росстат раскрыл зарплаты чиновников
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Спорт
«Авангард» повел со счетом 3-0 в серии с «Ак Барсом» Казанский клуб, который является действующим обладателем Кубка Гагарина, теперь находится в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Леди
Ирина Безрукова восхитила сеть аристократичным образом (фото) Актриса примерила оригинальное макси-платье.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь