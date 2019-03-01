В дагестанском селе горят 20 домов
ТАСС, 1 марта. Число горящих домов в дагестанском селе
ТАСС, 1 марта. Число горящих домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие 2 пожарных экипажа и около 1 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Источник в в экстренных службах сообщил, что «полностью сгорели около десяти домов, остановить распространение огня пока не удается».
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«Основные усилия сосредоточены на локализацию пожара и защиту прилегающих домов», — сообщили в МЧС. Проводится наращивание группировки
В ведомстве добавили, что экстренные службы эвакуируют жителей села, которое находится в труднодоступном месте. «В превентивных целях проводится эвакуация жителей» — сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «в селе 85 домов, они стоят очень плотно друг другу, это осложняет тушение пожара». По его словам, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. Данных о пострадавших нет.
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