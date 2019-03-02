Пожар ликвидировали в поселке Тисси-Ахитли в Дагестане

«01:35 мск — полная ликвидация пожара, площадь составила 2500 кв. м», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что причины и ущерб устанавливаются.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения. «Открытое горение ликвидировано в 00:35 [мск]. В результате пожара жертв и разрушений нет», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных и местных жителей удалось отстоять у огня 73 жилых дома. По данным, в селе 89 домовладений, в которых проживали около 300 человек.

По информации спасателей, для жителей села, чьи дома пострадали от огня, открыт пункт временного размещения в местной школе вместимостью 50 человек. Также на месте организовано питание и подвоз воды.

Всего, по последним данным, к тушению пожара от МЧС привлекались 67 человек и 15 единиц техники. В результате пожара сгорело около 30 домов и строений.

Село расположено в Цумадинском районе, оно считается высокогорным и труднодоступным: высота около 3 тыс. м.