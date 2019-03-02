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04:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Генерал завел сотню «мертвых душ»

Под них осуществлялись хищения средств, выделяемых Минобороны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников содержал при своем институте рекордное количество «мертвых душ» — более сотни. На них начислялась зарплата за работу, выполняемую реальными сотрудниками ЦНИИ. Таким образом, по версии следствия, генерал и его подельники могли похитить как минимум 14 млн руб.

Как пояснил «Ъ» близкий к военному следствию источник, еще в конце прошлого года сотрудники военной контрразведки заинтересовались работающей при ЦНИИ ВКО частной научно-исследовательской фирмой, выполнявшей, согласно бухгалтерской отчетности, значительную часть институтских заказов. Поскольку все разработки ЦНИИ, выполняющего комплексные исследования в области воздушно-космической обороны России, строго засекречены, чекисты решили проверить, как соблюдается режим конфиденциальности в офисах аффилированных с военными конструкторами частных проектировщиков.

По результатам проведенных мероприятий удалось установить, что никаких утечек не было и быть не могло, поскольку к военно-научным изысканиям ЦНИИ фирма на самом деле не привлекалась. Ее сотрудники просто получали зарплату, имитируя при этом обширную научно-практическую деятельность.

Таким образом, вопросы к коммерсантам по линии госбезопасности были сняты, однако на следующем этапе к проверке подключилось военное следствие, проявившее интерес к финансовой составляющей странного военно-коммерческого партнерства. Учитывая, что речь шла о возможных злоупотреблениях в головной научно-технической организации ВКО, разбирательство сразу поручили опытнейшему следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России Андрею Днепровскому. Он руководил одним из направлений в расследовании масштабного уголовного дела ОАО «Оборонсервис», а до этого обеспечил обвинительные приговоры примерно полутора десяткам мошенников в генеральских погонах.

Следственной группе ГВСУ удалось установить, что научно-исследовательским коллективом из более чем сотни «мертвых душ» в свободное от основной работы время руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель начальника института Сергея Ягольникова.

После допросов сотрудников фирмы и изъятия всей ее финансово-хозяйственной документации выяснилось, что схему хищений придумал сам генерал Ягольников.

64-летний Сергей Ягольников начал службу в ЦНИИ ВКО, более известном как 2-й ЦНИИ Минобороны, в 1978 году и за 40 лет прошел в институте все карьерные ступени — от инженера до начальника организации. Даже уволившись несколько лет назад с военной службы, пост главы ЦНИИ генерал-майор в отставке Ягольников за собой сохранил. Сегодня он — военный ученый с мировым именем, внесший, как следует из официальной биографии, «большой вклад в развитие теории и практики создания вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны». Он руководит профильным отделением в Академии военных наук, является действительным членом Международной академии информатизации и главным редактором журнала «Конфликтно-устойчивые радиоэлектронные системы». Генерал Ягольников подготовил более 300 научных трудов, 11 докторов и 15 кандидатов наук.

При этом военное следствие считает, что в последнее время ученый занимался исключительно подготовкой «мертвых душ». Согласно разработанной им схеме, поступающие в институт госзаказы по линии Минобороны передавались на субподряды научно-техническому творческому коллективу ученых. После выполнения заданий финансисты ЦНИИ по команде его руководителя расплачивались с партнерами. На самом же деле, как пояснил «Ъ» близкий к следствию источник, все военно-технические изыскания проводились, как и раньше, силами штатных сотрудников ЦНИИ, работавших за свои зарплаты. На субподрядчика же просто списывались деньги. Афера, согласно предварительным подсчетам, длилась полгода, и ее организаторы за это время успели похитить более 14 млн руб.

В конце февраля Сергей Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не называется, были задержаны в рабочих кабинетах. Для проведения этой операции следователям и контрразведчикам, кстати, пришлось выезжать в Тверь, где расположен головной офис ЦНИИ ВКО. Затем 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следователя Днепровского арестовал генерала на два месяца. На днях ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое начальник ЦНИИ не признал, обжаловав и свой арест.

Оценивая перспективы этого уголовного дела, близкий к следствию источник «Ъ» пояснил, что в ближайшее время будут проверяться все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО под руководством Сергея Ягольникова. По результатам этих проверок, скорее всего, будет скорректирован размер нанесенного ущерба и расширен состав обвиняемых по делу.

Следует отметить, что в последнее время на махинациях с использованием так называемых мертвых душ попался целый ряд бывших и действующих генералов. Если дело в отношении заместителя начальника Военной академии Генштаба, бывшего руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова еще расследуется, а экс-гендиректора ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» генерал-майора ФСБ Владимира Подольского судят за подобные махинации, то бывший заместитель министра — статс-секретарь МЧС генерал-полковник Владимир Артамонов уже получил условный срок. При этом никто из них сотню «мертвых душ» не имел.

Сергей Машкин

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