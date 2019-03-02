Восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Тульской области

«По предварительным данным, днем на муниципальном автобусе перевозили группу школьников из Каменского района в село Архангельское, дети ехали с лыжных соревнований. На 39-м км автодороги Лопотково-Ефремов произошло столкновение автобуса и следовавшего за ним легкового автомобиля. В результате ДТП автобус с детьми съехал в кювет», — сказала она.

Восемь детей госпитализированы в медицинское учреждение город Ефремов Тульской области.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка организации перевозки детей, соблюдению правил по перевозке.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили «Интерфаксу» в отделе пропаганды регионального УГИБДД, в момент аварии в микроавтобусе помимо водителя находились восемь детей в возрасте 13−15 лет и двое сопровождающих. «Установлено, что дети, учащиеся общеобразовательной школы села Архангельское Каменского района, возвращались из Тулы с соревнований по лыжным гонкам. В результате все восемь детей и двое взрослых получили различные травмы, не угрожающие их жизни и здоровью», — отметил представитель УГИБДД.

«Все дети в автобусе были пристегнуты, — подчеркнули в Госавтоинспекции, — благодаря этому серьезных травм они не получили».