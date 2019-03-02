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19:28 (мск), источник: РИА Новости

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

АФИНЫ, 2 мар — РИА Новости. В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.

По его словам, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.

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Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу. «По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию», — рассказал Рахиотис.

Он отметил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. «Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта “Миротворец”. Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», — подчеркнул адвокат.

Рахиотис уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список «Миротворца». «Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины», — резюмировал он.

По данным РИА Новости, Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» на Украине, после чего уволился из компании.

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