По его словам, россиянин находился в служебной командировке. Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля.

Адвокат сообщил, что слушание по делу российского специалиста состоялось в пятницу. «По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию», — рассказал Рахиотис.

Он отметил, что Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. «Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта “Миротворец”. Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», — подчеркнул адвокат.

Рахиотис уже проинформировал прокурора о включении россиянина в список «Миротворца». «Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины», — резюмировал он.